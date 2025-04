Renouvellement du Fonds régions et ruralité : des régions encore plus fortes et prospères à travers le Québec

QUÉBEC, le 7 avril 2025 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, est heureuse de confirmer le renouvellement du Fonds régions et ruralité (FRR). Cette annonce fait suite à l'engagement du gouvernement d'investir 1,3 milliard de dollars dans ce fonds au cours des 5 prochaines années. La ministre en a fait l'annonce aujourd'hui, à l'occasion d'une conférence de presse qui s'est tenue à Baie-Saint-Paul, en compagnie de la Fédération québécoise des municipalités et de l'Union des municipalités du Québec.

Documents connexes VOIR PDF FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ - Pour des régions plus fortes et prospères (Groupe CNW/Cabinet de la ministre des Affaires municipales)

Le FRR est le levier le plus important pour soutenir le rayonnement et la vitalité des régions, partout au Québec. Il a été révisé pour encore mieux refléter les réalités des communautés locales et répondre plus adéquatement aux besoins du milieu municipal. Le FRR est doté d'une enveloppe de 277,5 millions de dollars annuellement et désormais constitué de 5 volets.

Le volet « Rayonnement régional » permettra notamment de mettre en œuvre les priorités de chacune des régions établies dans la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2025-2029. Puisque les enjeux auxquels sont confrontées les régions se complexifient, le FRR comprend un nouveau sous-volet « Innovation territoriale » pour permettre aux élues et élus locaux de sortir des sentiers battus et d'innover pour répondre aux défis qu'ils ont à relever.

Le volet « Développement territorial » a pour sa part été allégé. Le processus administratif a été considérablement réduit pour permettre aux MRC de dynamiser leur territoire plus facilement en mettant en place des projets porteurs dans nos régions.

Le volet « Vitalisation » se poursuit, et son enveloppe a été bonifiée afin de soutenir davantage les MRC et les plus petites municipalités qui font face à des défis de développement. Elles pourront ainsi améliorer de façon durable les milieux de vie des citoyennes et citoyens.

Le volet « Coopération et gouvernance municipale » vise à soutenir les collaborations entre les municipalités afin d'offrir des services de qualité à l'ensemble de la population. Par ailleurs, étant donné que de plus en plus de petites municipalités ont du mal à suivre le rythme, un accent particulier est mis, dans cette nouvelle mouture du FRR, sur les projets et les démarches qui pourront mener à des regroupements volontaires de municipalités.

Finalement, le volet « Commerces de proximité », qui était compris dans la précédente mouture du FRR, se poursuit afin de soutenir le développement local et le dynamisme de nos cœurs villageois.

Citations :

« La fierté est au rendez-vous quand on fait le bilan des près de 15 000 projets qui se sont réalisés depuis que notre gouvernement a lancé le FRR, en 2020. Avec cette nouvelle mouture, on démontre encore une fois que nous sommes à l'écoute du milieu municipal en offrant plus de flexibilité et en réduisant de 400 % la paperasse administrative. Les retombées positives se feront sentir partout à travers le Québec, particulièrement dans nos régions! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Dans le contexte budgétaire actuel, le renouvellement du FRR, un outil essentiel au développement des régions, confirme la pertinence de la signature de la Déclaration de réciprocité entre le gouvernement et le monde municipal en décembre 2023. Nous remercions la ministre de son appui, tant pour la souplesse accrue en lien avec la gestion des sommes dévolues aux MRC que pour le doublement de l'enveloppe du soutien aux projets de coopération et de mise en commun intermunicipales. Les régions continueront de disposer de moyens structurants pour bonifier leur action et agir en faveur des communautés de toute taille. »

Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités

« Le Fonds régions et ruralité est un levier essentiel pour nos municipalités et nos MRC, soutenant leur développement économique et social tout en renforçant l'attractivité de nos régions. L'Union des municipalités du Québec se réjouit de l'augmentation des fonds consacrés aux regroupements de services et à la coopération intermunicipale, des initiatives importantes pour maintenir des services de qualité, notamment dans un contexte de rareté de main-d'œuvre. Le FRR offre maintenant la possibilité de financer la construction de logements partout au Québec; il s'agit d'une avancée pour nos collectivités. Nous saluons également la simplification de la reddition de comptes, un allègement administratif qui permettra de consacrer davantage de ressources à la concrétisation de projets porteurs. Ensemble, continuons à bâtir des régions fortes et résilientes. »

Martin Damphousse, président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Varennes

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 990-8017, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746