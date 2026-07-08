/R E P R I S E --INVITATION AUX MÉDIAS - Annonce concernant un investissement pour renforcer la productivité et la compétitivité de la transformation alimentaire/
Nouvelles fournies parMinistère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
08 juil, 2026, 06:00 ET
QUÉBEC, le 6 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Donald Martel, invite les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse concernant un investissement visant à renforcer la productivité et la compétitivité de la transformation alimentaire.
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Date :
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Le jeudi 9 juillet 2026
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Heure :
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9 h 45
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La conférence de presse débute à 10 h.
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Lieu :
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Saint-Hyacinthe
Vous devez confirmer votre présence et celle des personnes qui vous accompagnent au service des relations de presse à l'adresse [email protected]
SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
Source et information : Josiane Bélanger-Riendeau, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Cell. : 450 858-3987, [email protected]
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