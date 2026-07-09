/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Annonce concernant un investissement pour renforcer la productivité et la compétitivité de la transformation alimentaire/

QUÉBEC, le 6 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Donald Martel, invite les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse concernant un investissement visant à renforcer la productivité et la compétitivité de la transformation alimentaire.

Date : Le jeudi 9 juillet 2026



Heure : 9 h 45

La conférence de presse débute à 10 h.



Lieu : Saint-Hyacinthe

Vous devez confirmer votre présence et celle des personnes qui vous accompagnent au service des relations de presse à l'adresse [email protected]

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Source et information : Josiane Bélanger-Riendeau, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Cell. : 450 858-3987, [email protected]