THUNDER BAY, ON, le 14 janv. 2026 /CNW/ - Une nouvelle ère s'ouvre au Canada pour l'industrie minière, une ère caractérisée par la vitesse, l'ampleur et la pertinence. Éléments clés de technologies propres comme les batteries, les éoliennes, les véhicules électriques et les panneaux solaires, les riches ressources en minéraux critiques du Canada ouvrent des perspectives économiques majeures, notamment pour les peuples autochtones dans le Nord de l'Ontario. La participation autochtone est au cœur de l'engagement du gouvernement du Canada de bâtir une économie plus compétitive, plus inclusive et plus durable.

L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario (FedNor), a annoncé aujourd'hui un investissement total de plus de 850 000 $ dans 14 projets autochtones de développement économique dans la région.

Ces fonds soutiendront la mobilisation, le renforcement des capacités et l'échange de connaissances dans le cadre de projets d'infrastructures de transport et d'énergie propre nécessaires à la mise en valeur des minéraux critiques.

En créant des débouchés qui respectent à la fois les territoires traditionnels et dynamisent les économies locales, nous favorisons la prospérité commune et la croissance menée par les Autochtones dans le Nord de l'Ontario. Ensemble, le gouvernement fédéral, les peuples autochtones et les travailleurs et entreprises d'ici bâtissent les infrastructures et forgent les alliances essentielles à un Canada fort, durable et souverain.

Citations

« Soutenir des projets dirigés par des Autochtones va bien au-delà de la réconciliation économique. Lorsque le leadership et le savoir autochtones contribuent à nous façonner un avenir commun, à créer des emplois de qualité, à bâtir des économies durables et à établir des partenariats dans la région, c'est tout le Nord de l'Ontario qui y gagne. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario

« Ce genre d'investissement jette les bases d'un secteur des ressources naturelles plus fort et plus concurrentiel qui fait en outre progresser la réconciliation. En nous concertant, nous pouvons renforcer la résilience et la sécurité de nos chaînes d'approvisionnement, faire naître des occasions pour les peuples autochtones d'exercer leur leadership et créer chez nous les bons emplois que méritent les travailleurs d'ici. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Le Canada est fier d'investir dans des projets de mise en valeur des minéraux critiques qui soutiennent la participation des Autochtones dans notre secteur des minéraux critiques de calibre mondial. L'aide fédérale favorise l'innovation, fait progresser la réconciliation et renforce les partenariats internationaux grâce à une mise en valeur responsable des ressources naturelles au pays. »

Claude Guay

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Quelques faits

La Stratégie canadienne sur les minéraux critiques favorise la mise en valeur des minéraux critiques et des chaînes de valeur connexes pour soutenir la fabrication et la technologie de pointe et faciliter la transition vers une économie sobre en carbone. Les initiatives présentées dans la Stratégie sont mises en œuvre et améliorées en collaboration avec différents partenaires du Canada et d'autres pays, notamment avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones et l'industrie.

La mobilisation des Autochtones est un élément crucial de l'exploitation minière et de l'aménagement d'infrastructures connexes, d'autant plus que de nombreux projets envisagés seraient réalisés sur des territoires autochtones traditionnels et des terres visées par des traités. Les Subventions aux Autochtones du FIMC financent des activités de mobilisation et de renforcement des capacités ainsi que des activités de collecte et de partage des connaissances liées à des projets d'énergie propre et de transport qui permettent la mise en valeur de minéraux critiques.

Dans la foulée du succès du FIMC, le budget 2025 a annoncé la création du Fonds du premier et du dernier kilomètre, qui étendra le soutien offert à plusieurs maillons des chaînes de valeur, depuis l'aménagement des sites miniers jusqu'au traitement intermédiaire et au-delà, grâce à une enveloppe totale de 1,5 milliard de dollars sur les quatre prochaines années (c'est-à-dire à compter de 2026-2027). Comme les projets de mise en valeur des ressources naturelles et énergétiques au Canada se réalisent sur des terres et territoires traditionnels, ce fonds prévoira plus de financement pour soutenir la mobilisation, le leadership et la participation des Autochtones dans la mise en valeur des minéraux critiques - une mesure qui fera progresser notre démarche de réconciliation.

