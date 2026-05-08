Appui à la modernisation des entreprises québécoises - Ottawa et Québec investissent dans l'expansion de Graphie

LA POCATIÈRE, QC, le 8 mai 2026 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec accordent des aides financières à l'entreprise Graphie afin de soutenir la modernisation et l'expansion de ses activités manufacturières.

La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Mélanie Joly, et le député de la Côte-du-Sud, M. Mathieu Rivest, au nom du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, M. Bernard Drainville, en ont fait l'annonce.

Grâce à ce financement totalisant 900 000 $, Graphie, une entreprise manufacturière de La Pocatière spécialisée en transformation métallique de précision et en identification industrielle, pourra procéder à un agrandissement de 3 000 pieds carrés et faire l'acquisition de nouveaux équipements, dont une presse plieuse, une machine de découpe laser et un robot.

Ce projet d'une valeur totale de 1,25 million de dollars vise à accroître la productivité et la capacité manufacturière de l'entreprise. Graphie prévoit ainsi diversifier ses activités, élargir ses marchés, réduire les temps de production, améliorer la qualité de ses produits et répondre encore plus rapidement à la demande, notamment dans les secteurs du transport et de la défense.

Ottawa et Québec poursuivent leur engagement à soutenir la croissance des entreprises québécoises, en investissant de manière ciblée pour stimuler leur efficacité et la création de richesse dans l'ensemble des régions. C'est une façon directe de bâtir un avenir prospère pour le Bas-Saint-Laurent et tout le Québec.

Citations :

« Les petites et moyennes entreprises sont au cœur du développement de nos collectivités et du plan de croissance économique du gouvernement du Canada. Grâce à cet investissement, notre gouvernement aide Graphie à rester compétitive, à étendre et à diversifier ses marchés ainsi qu'à moderniser ses processus de fabrication. Dans un contexte mondial hautement concurrentiel, des investissements stratégiques permettront de renforcer notre économie, de la rendre plus résiliente et de créer des emplois de qualité partout au Québec. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« Les PME comme Graphie sont essentielles pour nos régions. C'est une priorité pour le gouvernement du Québec de leur offrir un environnement d'affaires stimulant qui favorise leur réussite. Dans le contexte économique actuel, on doit investir pour rendre nos entreprises fortes, résilientes et compétitives. Encourager la productivité, c'est une façon efficace de protéger notre économie. »

Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

« C'est important pour notre gouvernement de soutenir la modernisation du secteur manufacturier. Nous avons la volonté d'appuyer des initiatives qui présentent un potentiel de retombées économiques pour les régions. Cet investissement permet à une entreprise bien implantée chez nous de demeurer performante et innovante et de s'adapter à l'évolution de son industrie. »

Mathieu Rivest, député de la Côte-du-Sud

« En renforçant nos capacités manufacturières, ce projet positionne encore mieux Graphie pour répondre aux besoins de secteurs exigeants comme le transport et la défense. Nous pourrons offrir une productivité accrue, une meilleure réactivité et un niveau de qualité à la hauteur des attentes de ces marchés. »

François-Olivier Morin, président-directeur général de Graphie

Faits saillants :

Située à La Pocatière, Graphie est spécialisée dans la transformation de métal de précision, incluant la découpe laser, le pliage à commande numérique par calculateur, le soudage, la finition et l'assemblage de composants métalliques sur mesure. Son expertise en identification industrielle complète son offre manufacturière intégrée. Ses produits et sous-assemblages sont prisés dans les domaines du transport, de l'énergie, de la haute technologie, de la médecine et de la défense.

La contribution financière remboursable de 312 500 $ du gouvernement du Canada a été consentie en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI) de DEC.

Le projet implique également un prêt de 212 500 $ d'Investissement Québec via l'initiative grand V ainsi qu'un prêt de 375 000 $ du programme ESSOR (Chantier productivité).

Le programme CERI s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

L'initiative grand V vise à stimuler les investissements dans les entreprises et à accélérer leur virage vers l'innovation et la productivité durable dans le but de propulser leur croissance. Des aides financières totalisant 2 milliards de dollars ont déjà été octroyées dans la première année de l'initiative.

Le programme ESSOR est destiné aux entreprises du Québec qui souhaitent accélérer la réalisation d'un projet d'investissement, augmenter leur productivité par l'acquisition de nouvelles technologies ou réduire leur empreinte environnementale.

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SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

Sources : Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Courriel : [email protected]; Béatrice Déry, Directrice des communications et attachée de presse Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, Cell. : 581 745-5399, Courriel : [email protected]; Information : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, Courriel : [email protected]; Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]