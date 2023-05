Renforcer l'expertise québécoise en génomique et en sciences de la vie - Près de 57 M$ à Génome Québec

MONTRÉAL, le 16 mai 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde 50 millions de dollars à Génome Québec pour soutenir ses plateformes technologiques, ses activités de recherche et le fonctionnement de son centre administratif. Cette enveloppe couvrira les exercices financiers de 2022-2023 à 2025-2026. Une deuxième contribution de 6,62 millions vise l'aménagement des nouveaux locaux et du laboratoire du Centre d'expertise et de services (CES) de Génome Québec. Situé au Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine, le CES est le plus grand fournisseur intégré de services de séquençage, de génotypage et de biopuces au Canada.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, et le ministre de la Santé, M. Christian Dubé, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Génome Québec met à profit ses ressources et son expertise afin de répondre aux besoins d'accompagnement des chercheurs et du milieu. Il offre une large gamme de services par le biais de ses plateformes technologiques (analyse d'ADN, bio-informatique, biobanques, etc.) et favorise ainsi la réalisation de projets innovants en génomique, notamment dans le domaine des sciences de la vie.

« Notre gouvernement est fier de soutenir une organisation comme Génome Québec, qui permet la réalisation de projets innovants dans un secteur où l'on doit être plus performants. Je tiens à souligner sa contribution à un créneau aussi stratégique que celui des sciences de la vie. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« La recherche et l'innovation sont au cœur des priorités de notre Plan santé et nous permettent de mieux travailler sur la prévention. En appuyant Génome Québec et la médecine de précision, nous affirmons clairement notre volonté de soutenir les domaines d'avenir, comme la génomique et les sciences de la vie, qui contribuent à offrir des soins de qualité à la population québécoise. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« La génomique, combinée au développement technologique, au traitement des données massives et à l'intelligence artificielle, pave la voie à une nouvelle ère de l'innovation. En réitérant sa confiance à l'égard de Génome Québec, le gouvernement permet à notre organisation de poursuivre sur sa lancée pour créer une offre multisectorielle structurante et intégrée, au bénéfice de la santé de la population, de nos écosystèmes et de la capacité du Québec à devenir un pôle stratégique d'investissements en recherche et en innovation ».

Josette-Rénée Landry, présidente-directrice générale de Génome Québec

Fondé en 2000, Génome Québec met en œuvre le financement de Génome Canada au Québec en partenariat avec le gouvernement. L'organisme assure le développement, l'excellence et la démocratisation de la recherche en génomique au Québec, dans une perspective de développement social et durable.

Les principales plateformes technologiques de Génome Québec seront regroupées au sein du CES, spécialisé en analyse et en séquençage d'ADN.

Les activités de recherche soutenues grâce à l'aide accordée par le gouvernement du Québec comprennent des projets cofinancés par Génome Canada ainsi que des initiatives autonomes.

ainsi que des initiatives autonomes. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, Génome Québec a su mettre à profit son expertise et ses plateformes technologiques afin d'appuyer les besoins du Laboratoire de santé publique du Québec pour élaborer un plan de surveillance des variants.

