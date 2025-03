TORONTO, le 20 mars 2025 /CNW/ - Le Canada, c'est un bassin des meilleurs talents, c'est une population en pleine croissance, c'est un plan de développement ambitieux. C'est également un endroit où l'on en appelle encore et toujours à davantage de résilience pour l'économie et les secteurs clés, surtout la santé et la construction.

Le gouvernement du Canada a investi dans des solutions concrètes et ciblées qui visent à accélérer la reconnaissance des titres de compétence de plus de nouveaux arrivants qualifiés, afin qu'ils puissent donner un coup de main sur les chantiers de construction et dans les hôpitaux à l'échelle du pays plus rapidement. Quand la demande croît, il doit en être de même pour la main-d'œuvre. C'est pourquoi le gouvernement fédéral prend des mesures immédiates dès aujourd'hui pour mettre fin aux pénuries de main-d'œuvre dans les secteurs clés.

Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, Chris Bittle, au nom du ministre de l'Emploi et des Familles, Steven MacKinnon, a annoncé l'octroi d'un financement pouvant atteindre 52 millions de dollars pour la mise en œuvre de 16 projets partout au pays dans le cadre du Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers. Les projets visent à améliorer cette reconnaissance et à faciliter l'intégration des professionnels formés à l'étranger dans les secteurs de la santé et de la construction. On prévoit que le financement annoncé aidera directement plus de 4 600 participants aux programmes et bénéficiera à encore davantage de gens grâce aux améliorations qu'il permettra d'apporter aux processus de reconnaissance des titres de compétence dans ces deux secteurs.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans les engagements énoncés dans le budget de 2024, qui prévoyait un financement supplémentaire de 50 millions de dollars sur deux ans pour améliorer le Programme. Ce dernier fournit du financement aux provinces, aux territoires, aux organismes de réglementation et à d'autres organisations pour la mise en œuvre de projets destinés à accroître la rapidité et l'efficacité des systèmes de reconnaissance des titres de compétence et à faciliter l'acquisition d'une expérience professionnelle au Canada. Les initiatives financées ont pour objectif de réduire les délais d'évaluation, d'offrir une expérience de travail ciblée et d'apporter des changements systémiques plus vastes, afin que davantage de nouveaux arrivants qualifiés puissent rapidement contribuer à l'économie et aux collectivités canadiennes.

« Le Canada abrite le talent, les moyens et l'ambition nécessaires pour développer les divers secteurs de notre économie, pour fournir des soins de santé fiables et de qualité, et pour bâtir les maisons, les ponts et les collectivités dont nous avons besoin aujourd'hui et auxquels les Canadiens s'attendent. L'investissement d'aujourd'hui dans la reconnaissance des titres de compétence permet de mettre à profit ce talent dont nous disposons et renforce à la main-d'œuvre des secteurs de la santé et de la construction, qui sont déjà mondialement reconnues. »

- Le ministre du Travail et des Familles, Steven MacKinnon

« Newcomer Women's Services Toronto est profondément reconnaissant envers Emploi et Développement social Canada pour son soutien sans faille et pour l'argent injecté dans le Programme de reconnaissance des titres de compétence étrangers. Cette grande initiative aide à éliminer les obstacles, ouvrant la voie aux nouveaux arrivants hautement qualifiés pour qu'ils puissent faire profiter la main-d'œuvre canadienne de leur savoir-faire. Le Programme aide aussi à mettre un terme aux pénuries de main-d'œuvre dans les secteurs essentiels comme la construction et la santé, mettant en relation des employeurs avec de nouveaux arrivants qualifiés. »

- La directrice principale de Newcomer Women's Services Toronto, Sara Asalya

Le secteur canadien de la santé comptait 78 600 postes vacants au troisième trimestre de 2024. Ce nombre a diminué pour un deuxième trimestre consécutif. Si les postes vacants dans les professions liées à la santé sont moins nombreux, des pénuries perdurent toutefois dans des professions essentielles, dont le personnel infirmier, les médecins, les technologues de laboratoire médical et les inhalothérapeutes. De telles pénuries mettent en évidence le besoin urgent d'attirer et d'intégrer des professionnels qualifiés afin de maintenir la qualité et l'accessibilité des services de santé dans l'ensemble du pays.

L'industrie de la construction au Canada vit d'importantes pénuries de main-d'œuvre. La demande pour des travailleurs spécialisés est forte, dans l'optique où des projets de construction de logements, d'infrastructures et industriels doivent être menés partout au pays.

Le budget de 2024 prévoyait 50 millions de dollars sur deux ans pour le Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers, et l'allocation de ces fonds devait viser en particulier des projets dans le secteur de la construction de logements et de la santé. Cette somme s'ajoute aux investissements de 115 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2022-2023, annoncés dans le budget de 2022, ainsi qu'au financement permanent de 30 millions de dollars accordé au Programme, dont l'objectif premier est de faciliter l'intégration au marché du travail des professionnels de la santé formés à l'étranger.

Selon les estimations de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, le Canada devra construire, d'ici 2030, 3,5 millions de logements en plus de celles déjà en cours de construction, afin que les logements redeviennent abordables.

Puisqu'on s'attend à ce que le nombre de résidents permanents immigrés au Canada dépasse 395 000 en 2025, il est essentiel de soutenir les nouveaux arrivants qualifiés afin qu'ils puissent atteindre leur plein potentiel au sein de la main-d'œuvre canadienne. Le financement du Programme permettra d'aider directement plus de 4 600 participants et encore davantage de gens grâce aux améliorations qu'il permettra d'apporter aux processus de reconnaissance des titres de compétence.

Le Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers appuie l'intégration au marché du travail des professionnels formés à l'étranger. Il permet de financer les provinces, les territoires, les organismes de réglementation et d'autres organismes pour qu'ils améliorent les processus de reconnaissance en les rendant plus rapides et efficaces, offrent des prêts et du soutien aux nouveaux arrivants qualifiés tout au long du processus de reconnaissance, et fournissent une aide à l'emploi pour aider ces derniers à acquérir de l'expérience professionnelle au Canada, dans leur secteur d'études.

Document d'information : Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers

