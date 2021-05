OTTAWA, ON, le 27 mai 2021 /CNW/ - L'action climatique commence à la maison. En aidant les Canadiens à rendre leur maison plus écoénergétique, le gouvernement du Canada leur permet de réduire plus facilement leurs factures d'énergie et de rendre leur vie plus abordable. Ceci contribuera également à réduire la pollution, à créer des emplois et à stimuler la croissance, tout en bâtissant un avenir plus propre pour tous les Canadiens.

Le premier ministre Justin Trudeau a lancé aujourd'hui la nouvelle Subvention canadienne pour des maisons plus vertes, qui aidera jusqu'à 700 000 propriétaires canadiens à travers le pays à améliorer l'efficacité énergétique de leur maison et à réduire leurs factures d'énergie grâce à un investissement de 2,6 milliards de dollars sur sept ans.

Les propriétaires pourront recevoir des subventions pouvant atteindre 5 000 dollars pour effectuer des rénovations écoénergétiques à leur résidence principale, et jusqu'à 600 dollars pour les aider à payer les évaluations de l'efficacité énergétique de leur maison. Les travaux de rénovation et de mise à niveau admissibles comprennent le remplacement des portes et des fenêtres, l'ajout de matériaux d'isolation, le colmatage des fuites d'air, l'amélioration des systèmes de chauffage et de climatisation, telle qu'à l'aide d'une thermopompe, et l'achat de systèmes d'énergie renouvelable comme les panneaux solaires.

Pour soutenir cette nouvelle initiative, nous avons annoncé la semaine dernière notre engagement à recruter et à former jusqu'à 2 000 nouveaux conseillers en efficacité énergétique qui fourniront des directives, des conseils ainsi que des évaluations en temps opportun aux Canadiens d'un océan à l'autre. Cet effort de recrutement, qui met l'accent sur la promotion de la diversité et de l'inclusion, permettra de créer des emplois et de stimuler une croissance économique qui profitera à tous.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des nombreuses mesures prises par le gouvernement du Canada pour lutter contre les changements climatiques, réduire la pollution et protéger l'environnement. Grâce au plan climatique du Canada, nous rendons la vie plus abordable pour les Canadiens, nous créons de bons emplois pour la classe moyenne et nous bâtissons une économie plus forte et plus propre pour tous.

Citations

« Que ce soit pour remplacer une fenêtre qui laisse passer les courants d'air, ajouter des matériaux d'isolation ou faire des rénovations en prévision d'un dur hiver canadien, l'investissement d'aujourd'hui aidera les Canadiens à rendre leur maison plus confortable et leur vie plus abordable. Améliorer l'efficacité énergétique de nos maisons permet non seulement de réduire la pollution, mais aussi de créer des emplois, de favoriser la croissance économique et d'assurer un avenir plus propre pour tous. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Les Canadiens cherchent des moyens d'économiser sur leurs factures d'énergie et de faire leur part pour lutter contre les changements climatiques. Nous stimulons l'activité économique et créons des emplois en améliorant l'efficacité énergétique et en aidant les Canadiens à réduire leur empreinte carbone. La Subvention canadienne pour des maisons plus vertes est avantageuse pour votre portefeuille, pour l'économie et pour la planète. »

-- L'hon. Seamus O'Regan, ministre des Ressources naturelles

« Les maisons et les bâtiments des Canadiens sont à l'origine de près de 20 % des émissions de gaz à effet de serre au Canada. Par conséquent, rénover nos maisons pour les rendre plus confortables et plus efficaces nous permettra non seulement d'économiser de l'argent, mais aussi de contribuer de manière importante à la lutte contre les changements climatiques. »

-- L'hon. Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Lutter contre les changements climatiques, créer des emplois et de la croissance et bâtir un avenir plus propre pour tous les Canadiens figurent parmi les grandes priorités du gouvernement du Canada. La nouvelle Subvention canadienne pour des maisons plus vertes contribuera à rendre la vie des propriétaires à travers le pays plus abordable en réduisant leurs factures d'énergie et en rendant leur maison plus écoénergétique. Cette initiative est un élément important de notre plan visant à bâtir des communautés plus propres et plus inclusives, à lutter contre les changements climatiques et à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. »

-- L'hon. Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits saillants

La Subvention canadienne pour des maisons plus vertes est accessible rétroactivement à partir du 1 er décembre 2020.

décembre 2020. Les propriétaires peuvent aller en ligne pour s'inscrire, planifier et documenter leurs progrès, ce qui consiste notamment à demander leur évaluation ÉnerGuide avant les rénovations, à choisir à partir d'une liste de rénovations admissibles, à prévoir une évaluation après les rénovations et à demander un remboursement.

Pour que les propriétaires puissent participer à cette nouvelle initiative, leur résidence principale doit avoir au moins six mois, à partir de la date d'occupation par le premier propriétaire, et être admissible à une évaluation ÉnerGuide. Les résidences admissibles sont les maisons unifamiliales et jumelées, les maisons en rangée, les maisons de ville, les maisons mobiles sur fondations permanentes, les maisons flottantes amarrées en permanence, les petits immeubles résidentiels à logements multiples (jusqu'à trois étages avec une superficie au sol de jusqu'à 600m 2 ), et les immeubles à usages multiples (partie résidentielle seulement).

), et les immeubles à usages multiples (partie résidentielle seulement). Les rénovations pouvant protéger les maisons contre les intempéries comme les inondations, les dommages causés par le vent et les pannes de courant sont également admissibles pour l'obtention de subventions si elles sont effectuées conjointement à des travaux permettant d'améliorer l'efficacité énergétique.

Les immeubles, y compris les maisons, sont à l'origine de 13 % des émissions de gaz à effet de serre du Canada. Si nous tenons compte du chauffage des pièces et de l'eau ainsi que de la consommation d'électricité pour la climatisation, l'éclairage et les appareils ménagers, le total atteint 18 %. La rénovation des maisons existantes est un moyen efficace de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Les travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique des maisons qui réduisent la consommation d'huile de chauffage et de gaz naturel contribueront également à réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en permettant d'épargner de l'argent.

L'investissement annoncé aujourd'hui était compris dans l'Énoncé économique de l'automne de 2020 et a été approuvé le 6 mai 2021 par l'adoption du projet de loi C-14, la Loi portant exécution de certaines dispositions de l'énoncé économique déposé au Parlement le 30 novembre 2020 et mettant en œuvre d'autres mesures .

a été approuvé le 6 mai 2021 par l'adoption du projet de loi C-14, la . Annoncé en décembre 2020, le plan climatique renforcé du Canada, Un environnement sain et une économie saine , prévoit des investissements de 15 milliards de dollars pour nous aider à atteindre nos objectifs économiques et environnementaux.

, prévoit des investissements de 15 milliards de dollars pour nous aider à atteindre nos objectifs économiques et environnementaux. Le plan comprend des mesures qui permettent aux Canadiens d'améliorer plus facilement l'efficacité énergétique des lieux où ils vivent et se réunissent, notamment en investissant dans des travaux de rénovation.

Le Budget 2021 prévoit l'octroi de 4,4 milliards de dollars de prêts sans intérêt pouvant atteindre 40 000 dollars afin d'aider jusqu'à 200 000 propriétaires occupants et propriétaires bailleurs à effectuer d'importantes rénovations résidentielles. Plus de détails seront fournis à ce sujet cet été.

