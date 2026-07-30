Rendement de 6,0 % des régimes canadiens de retraite à prestations déterminées au T2 2026

Les promoteurs de régime posent des questions de plus en plus pointues sur le contenu de leurs portefeuilles

TORONTO, July 30, 2026 /CNW/ -- Pour la première fois depuis le troisième trimestre de 2025, les actions et les titres à revenu fixe ont enregistré des rendements positifs pour les régimes canadiens de retraite à prestations déterminées. RBC Services aux investisseurs a fait état d'un rendement médian de 6,0 % au deuxième trimestre de 2026 et de 6,4 % en cumul annuel pour l'ensemble des régimes détenus.

Les régimes en actions mondiales ont dominé toutes les catégories d'actifs avec un rendement de 15,1 % pour ce trimestre et de 14,0 % en cumul annuel, contre 15,7 % au deuxième trimestre et 13,5 % en cumul annuel pour l'indice MSCI Monde. Les marchés émergents se sont particulièrement distingués, l'indice MSCI Marchés émergents (CAD) affichant un rendement de 26,1 % au deuxième trimestre et de 28,2 % en cumul annuel, en grande partie grâce aux principaux fabricants de semi-conducteurs coréens et taïwanais. Au sein des marchés développés, les actions américaines ont pris la tête, l'indice S&P 500 (CAD) affichant un rendement de 17,1 % pour le trimestre et de 14,1 % depuis le début de l'année. Le secteur des technologies de l'information, qui représente 38,0 % de l'indice, a augmenté de 34,0 %, le sous-secteur des semi-conducteurs et de l'équipement pour semi-conducteurs ayant progressé de 52,2 %. L'affaiblissement du dollar canadien (un dollar américain valait 1,4188 dollar canadien à la fin du trimestre) a encore amélioré le rendement des régimes dont les placements américains ne sont pas couverts.

« Ce trimestre a été un test de résistance pour les hypothèses de diversification intégrées à la plupart des politiques de placement. Nous constatons chez les promoteurs de régime un intérêt croissant à comprendre leur exposition à l'IA, et pas seulement la répartition de leurs catégories d'actifs », déclare Isabelle Tremblay, directrice générale, Solutions clientèle, et responsable principale sectorielle, Propriétaires d'actifs, RBC Services aux investisseurs.

Les actions canadiennes ont affiché un rendement de 7,0 % pour le trimestre et de 11,2 % depuis le début de l'année, ce qui est conforme à celui de l'indice composite S&P/TSX, mais le rendement global masquait d'importantes variations entre les secteurs. Le conflit militaire entre les États-Unis et l'Iran a été le principal facteur macroéconomique ayant influencé le rendement sectoriel. Les prix du pétrole ont flambé lors de la première escalade, mais ont reculé lorsque les tensions se sont apaisées, entraînant une baisse de 5,0 % du secteur de l'énergie ce trimestre. Les préoccupations liées à l'inflation suscitées par la flambée des prix de pétrole ont incité les marchés à anticiper un resserrement de la politique monétaire, et le secteur des matières a chuté de 11,5 % en raison d'une forte correction de l'or et de l'argent. Le secteur de la finance a fait contrepoids en grimpant de 25,6 %. Grâce à sa pondération élevée au sein de l'indice (36,2 %), il a été le principal moteur de la hausse trimestrielle.

Les titres à revenu fixe ont enregistré des gains pour toutes les échéances, les régimes de clients affichant un rendement de 3,0 % pour le trimestre et de 3,2 % depuis le début de l'année, surpassant ainsi l'indice des obligations universelles FTSE Canada (2,0 % pour le trimestre et 2,2 % en cumul annuel). Les obligations à plus longue échéance ont pris la tête en raison de la baisse des rendements à long terme. L'élément le plus significatif pour les promoteurs de régimes pourrait bien être celui-ci : la Banque du Canada a maintenu son taux directeur à 2,25 % tout au long du trimestre.

Avec des taux se situant dans la partie inférieure de la fourchette neutre et des perspectives soumises à des risques de hausse et de baisse, la sensibilité de l'actif et du passif des régimes aux taux d'intérêt demeure un facteur important pour les promoteurs.

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Personne-ressource pour les médias :

Ylana Kurtz, RBC Services aux investisseurs

SOURCE RBC Investor Services