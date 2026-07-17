RBC nommée meilleure banque en Amérique du Nord, meilleure banque au Canada et meilleure banque d'investissement au Canada lors de la cérémonie des Prix Euromoney 2026 pour l'excellence

RBC remporte les grands honneurs pour sa plateforme intégrée, la confiance de ses clients et son leadership dans l'ensemble des marchés des services bancaires et des marchés des capitaux en Amérique du Nord

TORONTO, July 17, 2026 /CNW/ -- RBC s'est classée au premier rang dans quatre catégories des Prix Euromoney 2026 pour l'excellence, qui figurent parmi les plus prestigieuses distinctions du secteur bancaire mondial et sont convoités chaque année par des institutions de plus d'une centaine de pays. RBC a été nommée :

Meilleure banque en Amérique du Nord

Meilleure banque au Canada

Meilleure banque pour les grandes entreprises au Canada

Meilleure banque d'investissement au Canada (RBC Marchés des Capitaux)

Ensemble, ces prix témoignent du chemin parcouru par RBC et de ses ambitions : une plateforme entièrement intégrée qui rivalise avec les meilleures au monde, et des groupes Services bancaires aux particuliers, Services bancaires aux entreprises, Gestion de patrimoine, Marchés des capitaux et RBC Assurances qui offrent constamment d'excellents résultats à leur clientèle. RBC allie des capacités numériques de pointe aux conseils de confiance recherchés par ses clients, tant dans les segments du détail et des grandes entreprises que dans celui des marchés des capitaux.

C'est un modèle qui répond parfaitement aux besoins du moment. Alors que les pays investissent dans leur résilience nationale et que les clients évoluent dans un contexte mondial de plus en plus complexe, la demande pour une expertise bancaire transfrontière intégrée n'a jamais été aussi grande.

« À RBC, nous croyons que la confiance se construit à chaque interaction. Cette conviction a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui : un partenaire pour plus de 19 millions de clients, un point d'ancrage dans des milliers de collectivités et l'une des institutions financières les plus performantes au monde. » a déclaré Dave McKay, président et chef de la direction de RBC. « Cette reconnaissance reflète cette relation de confiance. C'est pourquoi nous sommes déterminés à poursuivre sur notre lancée en devançant les besoins de notre clientèle et en lui apportant le soutien, les conseils et la valeur d'exception qu'elle est en droit d'attendre. »

À propos des prix Euromoney pour l'excellence

Véritables références à l'échelle internationale, les Prix Euromoney pour l'excellence récompensent les acteurs des services bancaires de gros. L'évaluation des institutions financières repose sur plus de 20 critères, dont les résultats financiers, l'innovation, la présence sur le marché et l'excellence du service à la clientèle. Les prix de 2026 récompensent le rendement pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre 2025.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 101 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 19 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com/gensetplanete.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Jeff Lanthier, 416 903-7388

SOURCE RBC Banque Royale