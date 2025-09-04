Relève agricole et entrepreneuriat - 11 M$ pour appuyer les jeunes agriculteurs

QUÉBEC, le 4 sept. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, annonce le renouvellement de l'Initiative ministérielle « Relève agricole et entrepreneuriat » (IMRAE) pour la période 2025-2027. C'est une enveloppe de 11 millions de dollars qui est prévue pour soutenir les jeunes en agriculture dans le cadre de deux appels de projets qui se tiendront en 2025 et en 2026.

Cette initiative vise à favoriser l'établissement et la réussite de la relève agricole, que ce soit par le démarrage, l'acquisition ou le transfert d'entreprises. Elle s'inscrit dans le cadre de la Politique bioalimentaire 2025-2035 - Nourrir nos ambitions.

L'IMRAE 2025-2027 s'appuie sur les succès des moutures précédentes. Rappelons qu'en 2023-2024, des aides financières totalisant 9,1 millions de dollars avaient permis de soutenir près de 480 projets, et qu'en 2024-2025, ce sont 7,7 millions de dollars qui ont été répartis entre 370 projets.

« Les jeunes entrepreneurs agricoles représentent l'avenir de notre agriculture. Avec la reconduction de l'Initiative, nous mettons à leur disposition des outils concrets pour s'établir, innover et prospérer partout au Québec. Les ajustements que nous apportons visent à mieux répondre à leurs besoins et à reconnaître la réalité des différentes régions. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Nous accueillons favorablement le renouvellement de l'IMRAE, une initiative populaire et appréciée. Ce renouvellement sur deux ans offrira aux relèves une meilleure prévisibilité pour planifier leurs activités. »

David Beauvais, président de la Fédération de la relève agricole du Québec

L'IMRAE 2025-2027 dispose d'une enveloppe de 11 millions de dollars, dont une somme initiale de 5,5 millions de dollars qui permettra de soutenir environ 260 projets en 2025.

Une première période de dépôt sera ouverte : Le 17 septembre 2025, exclusivement pour les entreprises situées en régions périphériques; À partir du 15 octobre 2025, pour l'ensemble des entreprises.

Dans tous les cas, la période prendra fin le 31 janvier 2026 ou à l'épuisement des crédits.

Les entreprises auront jusqu'au 31 janvier 2027 pour réaliser leur projet.

Parmi les nouveautés de l'IMRAE : Période exclusive de dépôt pour les régions périphériques; Inclusion des projets situés en régions périphériques parmi ceux bénéficiant d'un taux bonifié.

Les régions périphériques et les régions centrales sont définies comme suit : Régions périphériques : Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec, Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Outaouais, Saguenay-Lac-Saint-Jean; Régions centrales : Capitale-Nationale, Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches, Estrie, Montréal-Laval-Lanaudière, Laurentides, Mauricie, Montérégie.

L'aide financière accordée est d'un maximum de 50 % des dépenses admissibles et ne peut excéder 25 000 $ par demandeur.

Toutes les sommes versées dans le cadre des moutures 2023- 2024 et 2024-2025 de l'IMRAE ainsi que du volet 1 du programme Territoires : relève, entrepreneuriat et entreprises de petite taille 2018-2022 sont prises en compte de façon cumulative dans le calcul du montant maximal d'aide financière.

