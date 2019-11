Relations de travail difficiles chez Rio Tinto, Fer et Titane

SOREL-TRACY, QC, le 6 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre d'une mobilisation tenue tôt ce matin, les membres du Syndicat des ouvriers du fer et titane-CSN ont revendiqué un assainissement des relations de travail avec leur employeur.

« Depuis que nous avons signé notre dernière convention collective au printemps dernier, l'employeur néglige complètement les relations de travail. Il ne respecte pas les délais, que ce soit en lien avec les divers avis ou les griefs; il impose des mesures disciplinaires abusives; l'implantation des mécanismes de gestion des nouvelles clauses sont d'une lenteur incroyable; bref, la haute direction doit donner un sérieux coup de barre dans la gestion des ressources humaines et des relations de travail, de souligner Alexandre Poirier, président du syndicat. Même l'employeur reconnaît que nous sommes passés d'un service de RH cinq étoiles à un trois étoiles. Peu importe le nombre d'étoiles, il y a un manque évident de ressources, de responsables expérimentés et de sérieux actuellement du côté de l'employeur, ce qui nous cause tous ces problèmes qu'il faut régler rapidement ».

« Nous allons poursuivre notre travail sans relâche avec le syndicat afin de faire bouger cet employeur. Lorsqu'on s'entend sur un nouveau contrat de travail, on met tout en œuvre afin de le respecter, et ce, dans les moindres détails. Ça n'a pas de sens qu'un employeur comme Rio Tinto ait l'air de gérer ses relations de travail comme un snack bar de coin de rue », de dénoncer Kevin Gagnon, vice-président de la Fédération de l'industrie manufacturière-CSN.

« Venant d'une multinationale de l'ampleur de Rio Tinto, cette situation est plutôt inquiétante. Dans une usine comme celle de FET, entre autres, les questions de santé et de sécurité du travail (SST) sont d'une importance capitale. Or, il est clair que des relations de travail déficientes minent les bases d'une saine gestion de la SST et c'est la santé et la sécurité de ces salarié-es qui est en jeu », de renchérir Annette Herbeuval, présidente du Conseil central de la Montérégie (CCM-CSN).

« La CSN mettra tout en œuvre pour que cet employeur finisse par entendre raison. Ce n'est pas la première fois que nous devons intervenir et nous entendons bien le faire, tant et aussi longtemps que cette situation invraisemblable existera sur le terrain », de conclure Véronique De Sève, vice-présidente de la CSN.

Le Syndicat des ouvriers du fer et titane-CSN regroupe près de 850 travailleuses et travailleurs de Rio Tinto, Fer et Titane à Sorel-Tracy.

La FIM-CSN regroupe plus de 25 000 travailleuses et travailleurs réunis au sein de quelque 320 syndicats provenant de toutes les régions du Québec. Le Conseil central de la Montérégie (CCM-CSN) rassemble environ 31 000 membres, issus des secteurs privé et public, sur une base régionale.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle est composée de près de 2000 syndicats. Elle regroupe plus de 300 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

