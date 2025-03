Refuser de voir la violence affecte toutes les générations - Une campagne de sensibilisation pour briser le silence sur la violence en contexte autochtone

QUÉBEC, le 3 mars 2025 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, annonce la rediffusion d'une campagne de sensibilisation qui vise à prévenir et à contrer la violence vécue par les femmes et les filles autochtones.

Portée par le Secrétariat à la condition féminine (SCF) et le Secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuit (SRPNI), en collaboration avec des partenaires autochtones, cette campagne vise à mettre en lumière le problème de la violence conjugale et familiale en contexte autochtone, et à en parler pour amorcer un changement. Le rapport Rebâtir la confiance1 souligne que les femmes autochtones sont trois fois plus susceptibles que les femmes non autochtones de se déclarer victimes de violence conjugale.

Pour joindre ce public, cette campagne de sensibilisation bénéficiera d'un affichage dans des lieux publics significatifs comme des centres de santé, des centres d'amitié autochtones, des maisons d'hébergement, des hôpitaux ainsi que des centres communautaires et culturels. La campagne sera également diffusée sur le Web et les médias sociaux. Des influenceurs et influenceuses autochtones prendront également part à la campagne afin de porter le message auprès de leurs communautés.

Citation :

« La violence conjugale et familiale vécue par les femmes et les filles autochtones affecte toutes les générations puisqu'elle a tendance à se perpétuer. Cette campagne cherche à briser les tabous et à rappeler que des ressources d'aide existent. Je salue le travail et la mobilisation des groupes, partenaires et organismes autochtones qui sont engagés pour lutter contre ce fléau. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« Cette campagne fait prendre conscience d'une réalité préoccupante encore trop présente chez les Premières Nations et les Inuit. Contrer tous les types de violences vécues par les femmes et les filles autochtones est l'affaire de tous. Poursuivons notre lutte contre ce fléau. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

Faits saillants :

Les femmes autochtones (42 %) sont plus susceptibles que les femmes non autochtones (27 %) d'avoir été victimes de violence physique ou sexuelle perpétrée par un adulte pendant leur enfance et d'avoir subi des pratiques parentales sévères de la part d'un parent ou d'un tuteur 2 .

. La troisième phase de cette campagne permettra d'étendre la portée auprès de villages nordiques Inuit et de rejoindre par le fait même les 11 Nations grâce à l'ajout d'un partenaire clé, la Régie Régionale de Santé et de Services Sociaux du Nunavik (RRSSSN).

Le Secrétariat à la condition féminine coordonne l'action gouvernementale de lutte contre la violence conjugale et la violence sexuelle. Cette campagne s'inscrit dans la Stratégie intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027.

Liens connexes :

Pour connaître les ressources d'aide adaptées aux réalités autochtones, consultez Québec.ca/aide-autochtones-violence.

1 Rebâtir la confiance, rapport du comité d'experts sur l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles et de violence conjugale, 2020, p.69.

2 Statistique Canada, G. (2022, 26 avril). La victimisation avec violence et les perceptions à l'égard de la sécurité : expériences des femmes des Premières Nations, métisses et inuites au Canada. https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2022001/article/00004-fra.htm.

