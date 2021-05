Réforme en santé et sécurité du travail (projet de loi 59) - 59 heures de vigie devant l'Assemblée nationale pour que le gouvernement protège vraiment tout le monde

QUÉBEC, le 31 mai 2021 /CNW Telbec/ - À l'unisson, des militantes et militants en provenance de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), de la Centrale des syndicats démocratiques (CSD), du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) et de l'Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades (UTTAM), tiennent une vigie de 59 heures devant l'Assemblée nationale de 6 h le lundi 31 mai jusqu'à 17 h le mercredi 2 juin. Ils exigent des bonifications majeures au projet de loi 59 actuellement à l'étude au parlement.

Tout en respectant les mesures sanitaires, les militants réunis jour et nuit lancent un cri du cœur aux députés qui étudient la réforme en santé-sécurité du travail. Il est inacceptable qu'après des décennies d'attente, le Québec accouche d'un projet de loi aussi décevant qu'incomplet, qui va faire de grands oubliés pour longtemps, si les élus ne corrigent pas le tir maintenant.

Comment le gouvernement peut-il justifier auprès de celles et ceux qui font partie des groupes prioritaires - un modèle à suivre en matière de prévention - que désormais ces groupes n'existeront plus ? La santé-sécurité devra être négociée localement. Actuellement, des représentants syndicaux bénéficient du temps nécessaire afin d'assainir leurs milieux de travail et régler des situations dangereuses. Le modèle actuel ne doit pas être aboli. Il doit plutôt être appliqué à tous les secteurs d'activité.

Comment le gouvernement peut-il remettre en cause l'importance du paritarisme en matière de santé-sécurité ? Les instances qui discutent de SST doivent être paritaires. Pourquoi les employeurs pourraient-ils obtenir le droit de remplacer ou d'abolir les comités locaux en SST pour créer des comités multiétablissements, sans l'accord préalable de la partie syndicale ?

Comment le gouvernement pense-t-il régler les problématiques liées à la santé psychologique au travail s'il n'y a pas une application des mécanismes de prévention rigoureuse dans l'ensemble des milieux de travail du Québec ? Par ailleurs, des balises claires doivent encadrer le télétravail et statuer sur le droit à la déconnexion.

Mentionnons aussi que ce projet de loi prévoit de nombreux reculs injustifiés aux droits des victimes d'accidents et de maladies du travail en matière d'indemnisation et de réadaptation qui généreront des économies de 4,3 milliards de dollars, sur leur dos, pour les dix prochaines années.

Le projet du gouvernement s'apparente à un saupoudrage de quelques avancées en prévention, alors que l'essentiel n'est en fait que poudre aux yeux. Pourtant, le droit de toutes les travailleuses et de tous les travailleurs du Québec, c'est d'œuvrer dans des environnements de travail sains où les dangers sont identifiés et éliminés à la source. En 2021 et pour l'avenir, il faut des représentants syndicaux à la prévention qui disposent de suffisamment de temps pour enquêter et corriger les lacunes dans tous les milieux de travail. C'est non négociable.

La colère est d'autant plus vive que, depuis des mois, les organisations syndicales et nombre d'organisations de la société confirment que ce projet de loi va laisser le Québec en queue de peloton des États nord-américains en matière de prévention avec, en plus, un risque de judiciarisation accrue. L'engorgement des tribunaux, déjà problématique, ne fera que s'accentuer. Il faut précisément viser l'objectif contraire.

Si le projet de loi 59 promet des économies aux employeurs du Québec, ce sont les accidentés et les malades du travail qui vont faire les frais de cette réforme. Ce n'est pas avec des demi-mesures en prévention et des reculs pernicieux en réparation et en soutien aux victimes d'accidents ou de maladies du travail que cette réforme fera progresser le Québec. Sans un sérieux coup de barre, le projet de loi 59 ne permettra pas à notre société de briller parmi les meilleures.

