Affiliation à la Confédération Syndicale Internationale - La CSQ rejoint les rangs de la plus grande organisation syndicale mondiale

MONTRÉAL et BRUXELLES, le 4 juill. 2025 /CNW/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) est fière d'annoncer son affiliation à la Confédération Syndicale Internationale (CSI).

La CSI est la voix des travailleuses et des travailleurs sur la scène mondiale, regroupant plus de 330 organisations affiliées, issues de plus de 160 pays et représentant environ 200 millions de membres. Elle joue un rôle crucial dans la défense et la promotion des droits fondamentaux au travail (tels que la liberté d'association et la négociation collective), du travail décent et de la dignité humaine, de la lutte contre les injustices économiques, sociales et environnementales.

Pour la CSQ, cette affiliation est à la fois naturelle et historique. D'une part, parce qu'elle incarne les valeurs portées et promues par la Centrale; d'autre part, parce qu'elle positionne la CSQ à l'échelle internationale à juste titre de centrale syndicale regroupant plusieurs secteurs d'activité : éducation, enseignement supérieur, petite enfance, santé, entre autres.

Cette affiliation constitue donc une occasion unique de porter les dossiers de la CSQ et les enjeux du monde du travail québécois à travers le travail réalisé par la CSI, notamment quant à l'impact de l'intelligence artificielle sur l'avenir du monde du travail et la protection des droits des travailleuses et des travailleurs, la protection des droits syndicaux et les droits des femmes.

« C'est joindre notre voix et notre travail aux autres organisations syndicales pour influencer les politiques mondiales auprès d'organisations internationales, telles que l'Organisation internationale du travail (OIT), Commission syndicale consultative auprès de l'OCDE (TUAC), l'Organisation des Nations Unies (ONU), l'Organisation mondiale du commerce (OMC), pour ne nommer que ceux-là. C'est donc nous donner les moyens d'agir sur le cours des choses et prendre part à un dialogue social à un tout autre niveau », de faire valoir le président de la CSQ, Éric Gingras.

« Les luttes syndicales menées au Québec trouvent écho chez celles menées par nos collègues ailleurs dans le monde. Ces lieux d'échanges sont nécessaires, tout spécialement dans le contexte sociopolitique et économique actuel. Les droits des travailleuses et des travailleurs n'ont pas de frontière, la solidarité non plus. C'est avec une grande fierté que nous joignons les rangs de la CSI. »

Le secrétaire général la CSI, Luc Triangle, a déclaré : « Nous sommes heureux d'accueillir la CSQ au sein de la CSI. Face aux attaques contre la démocratie et les droits syndicaux, renforcer notre solidarité est plus que jamais essentiel. Ensemble, nous faisons entendre la voix des travailleuses et des travailleurs du monde entier, pour défendre les droits syndicaux, promouvoir le travail décent et faire progresser la justice sociale. »

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 225 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

Profil de la CSI

La CSI défend les droits et les intérêts des travailleurs et travailleuses du monde entier. Elle rassemble plus de 340 organisations affiliées dans 170 pays et territoires, représentant environ 200 millions de travailleuses et de travailleurs. Elle représente les syndicats et leurs membres auprès de l'Organisation internationale du travail (OIT), de l'Organisation des Nations Unies (ONU), du G20 et d'autres forums internationaux, afin d'influencer les politiques mondiales pour construire un avenir plus juste et durable pour toutes et tous.

SOURCE CSQ

Renseignements : Maude Messier, Attachée de presse de la CSQ, Cellulaire : 514 213-0770, Courriel : [email protected]