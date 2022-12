TORONTO, le 19 déc. 2022 /CNW/ - Trop longtemps, les familles ont composé avec des frais de garde mensuels élevés et trop peu de choix de services de qualité. C'est pourquoi le gouvernement du Canada travaille à mettre en œuvre un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants pour offrir aux enfants le meilleur départ possible et rendre la vie des familles canadiennes plus abordable.

Aujourd'hui, la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, et le ministre de l'Éducation de l'Ontario, Stephen Lecce, ont annoncé qu'à compter du 31 décembre 2022, les familles ontariennes dont les enfants de moins de six fréquentent des services réglementés inscrits au système pancanadien verront leurs frais réduits de 50 % en moyenne par rapport à ceux de 2020.

Les fonds fédéraux promis au titre de l'Accord entre le Canada et l'Ontario sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada permettent cette structure de frais réduits. Les parents dont les enfants fréquentent des services réglementés inscrits au système pancanadien verront leurs frais quotidiens diminuer à 23 $ en moyenne, leur permettant ainsi d'économiser jusqu'à 6 000 $ par enfant chaque année. Il s'agit d'un jalon important en vue d'atteindre l'objectif de réduire à 10 $ les frais de garde quotidiens partout dans la province d'ici mars 2026.

Par ailleurs, dans le cadre de l'accord sur le système pancanadien, l'Ontario créera 86 000 places en services réglementés d'ici à la fin de 2026, comprenant les places que la province a attribuées aujourd'hui.

La mise en place d'un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants accessible à toutes les familles dans toutes les régions du pays fait partie intégrante du plan du gouvernement du Canada pour rendre la vie des familles plus abordable, créer de bons emplois et faire croître l'économie. L'ensemble des provinces et des territoires du Canada ont annoncé des réductions des frais de garde d'enfants ou offraient déjà des services à 10 $ ou moins par jour au moment de se joindre au système pancanadien.

« Alors que les familles ontariennes sont confrontées à une inflation élevée, une réduction de 50 % des frais de garde les aidera énormément. Des services de garde abordables permettent également aux femmes de l'Ontario de ne pas avoir à choisir entre leur carrière et leur famille - voilà en quoi consiste une politique économique féministe. L'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle pour l'Ontario, car une réduction des frais de garde contribuera à faire croître notre économie et à rendre la vie plus abordable pour les familles. »

- Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

« L'accès à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de grande qualité, abordables, souples et inclusifs se concrétise pour les familles de l'Ontario et de partout au pays. La réduction des frais annoncée aujourd'hui dans les services qui font partie du système pancanadien est une étape importante en vue d'atteindre notre objectif ultime : des frais quotidiens moyens de 10 $ dans les services de garde réglementés. Nous continuerons de travailler avec les provinces et les territoires pour assurer un avenir meilleur aux enfants et aux familles canadiennes. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould

« Notre gouvernement est fier d'offrir des services de garde d'enfants abordables aux familles de l'Ontario. C'est pourquoi nous nous réjouissons d'annoncer une réduction de 50 % des frais à compter du 1er janvier, ce qui permettra de faire économiser en moyenne 6 000 $ aux familles, certaines familles pouvant économiser jusqu'à 10 000 $ par an. Ainsi, nous redonnons de l'argent aux parents, tout en faisant un investissement pour créer plus de 50 000 places supplémentaires. Notre gouvernement continuera de veiller à respecter les choix, à créer des places et à réduire considérablement les frais, ce qui profitera à tous les parents dans toutes les régions de notre province. »

- Le ministre de l'Éducation de l'Ontario, Stephen Lecce

« Le YMCA est fier de collaborer avec les gouvernements fédéral et provincial pour bâtir un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants efficace. En tant que plus importants fournisseurs de services de garde d'enfants à but non lucratif au pays, les YMCA réclament depuis longtemps un système de grande qualité financé par l'État qui soit abordable, accessible et inclusif. La réduction moyenne de 50 % des frais en janvier représente une nouvelle étape importante en vue de rendre les services de garde plus abordables pour un plus grand nombre de familles qui travaillent dur, au moment où elles en ont le plus besoin. »

- La vice-présidente principale du Développement de l'enfance et de la famille au YMCA du Grand Toronto et présidente du Groupe consultatif sur les services de garde des YMCA de l'Ontario, Linda Cottes

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada s'est engagé à un financement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans pour mettre en place un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, en collaboration avec les provinces et les territoires. Combiné à d'autres fonds, notamment ceux injectés dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones, cela élève à près de 30 milliards de dollars sur cinq ans la somme investie dans ce domaine.

s'est engagé à un financement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans pour mettre en place un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, en collaboration avec les provinces et les territoires. Combiné à d'autres fonds, notamment ceux injectés dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones, cela élève à près de 30 milliards de dollars sur cinq ans la somme investie dans ce domaine. Dans le cadre de l'accord avec l' Ontario concernant le système pancanadien, le gouvernement fédéral injecte plus de 10,2 milliards de dollars sur cinq ans pour l'amélioration des services de garde réglementés de la province pour les enfants de moins de six ans.

concernant le système pancanadien, le gouvernement fédéral injecte plus de 10,2 milliards de dollars sur cinq ans pour l'amélioration des services de garde réglementés de la province pour les enfants de moins de six ans. Le 17 novembre 2022, le Nunavut a annoncé qu'à compter de décembre 2022, il sera le premier à offrir des services de garde réglementés à 10 $ par jour au sein d'un système pancanadien. Le Québec et le Yukon offrent déjà des services à ce prix, voire moins, au sein de leur propre système d'apprentissage et de garde, mis en place avant les accords.

a annoncé qu'à compter de décembre 2022, il sera le premier à offrir des services de garde réglementés à 10 $ par jour au sein d'un système pancanadien. Le Québec et le offrent déjà des services à ce prix, voire moins, au sein de leur propre système d'apprentissage et de garde, mis en place avant les accords. Le gouvernement du Canada a récemment présenté le projet de loi C-35 qui, s'il est adopté, inscrirait dans la loi fédérale les principes d'un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Ce projet de loi constitue un jalon historique dans l'engagement du gouvernement à assurer à toutes les familles canadiennes un accès durable à des services abordables, inclusifs et de grande qualité. Cela comprend également la promesse de maintenir le financement fédéral à long terme pour les provinces, les territoires et les partenaires autochtones, en appui à la prestation de tels services au sein d'un système pancanadien.

