YELLOWKNIFE, NT, le 3 mars 2022 /CNW/ - Trop de familles canadiennes n'ont pas accès à des services de garde de grande qualité, abordables, souples et inclusifs. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a établi élaboré un plan pour offrir des services de garde pour les enfants de moins de six ans au coût moyen de 10 $ par jour d'ici mars 2026. Cela facilitera la vie des familles, créera de nouveaux emplois, ramènera les parents - surtout les mères - sur le marché du travail et fera croître la classe moyenne, tout en donnant à chaque enfant une chance réelle et juste de réussir.

Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, ainsi que le ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Formation des Territoires du Nord‑Ouest, R.J. Simpson, ont annoncé que les familles d'enfants de moins de six dans les Territoires du Nord‑Ouest bénéficieront d'une réduction de 50 % des frais moyens liés aux services de garde d'enfants réglementés, et ce, rétroactivement au 1er janvier 2022.

Elles recevront un remboursement équivalant à 50 % des frais moyens des services de garde d'enfants réglementés payés de janvier à mars 2022, et cette réduction demeurera en vigueur. Les familles des Territoires du Nord‑Ouest pourraient ainsi économiser jusqu'à 4 950 $ par enfant d'ici la fin de 2022.

L'annonce d'aujourd'hui signifie que les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord‑Ouest ont atteint leur but : réduire d'en moyenne 50 % les frais des services de garde d'enfants réglementés, et ce, un an plus tôt que prévu. Il s'agit d'un grand pas en avant dans l'atteinte de l'objectif fixé, soit offrir aux familles des Territoires du Nord-Ouest dont les enfants occupent des places en services d'apprentissage et de garde réglementés un tarif quotidien moyen de 10 $ d'ici mars 2026.

Plus de la moitié des provinces et des territoires du Canada ont annoncé des réductions des frais de garde d'enfants, s'approchant de l'engagement pris dans les ententes pancanadiennes sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants de réduire de 50 % en moyenne le coût des places en services de garde réglementés d'ici la fin de 2022. Au Québec et au Yukon, le coût quotidien moyen de ces services est déjà de 10 $ ou moins.

Le système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants est en voie de se concrétiser. Le gouvernement du Canada continuera de collaborer avec les provinces, les territoires et les partenaires autochtones pour faciliter la vie des familles.

Citations

« L'objectif du gouvernement du Canada est de faire en sorte que d'ici la fin de mars 2026, toutes les familles canadiennes, peu importe où elles vivent, aient accès à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants réglementés pour 10 $ par jour en moyenne. La réduction des frais annoncée aujourd'hui dans les Territoires du Nord‑Ouest constitue un grand pas vers l'atteinte de cet objectif; elle améliorera véritablement la vie des familles sur tout le territoire. Nous continuerons de travailler avec les Territoires du Nord‑Ouest que les jeunes enfants aient accès aux services d'apprentissage et de garde de grande qualité, abordables et inclusifs dont ils ont besoin pour réussir. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould

« Un système d'apprentissage et de garde de grande qualité permet d'offrir aux enfants de solides bases qui influenceront leur bien-être, leur apprentissage et leur développement toute leur vie. Aujourd'hui, nous entamons la transformation de notre système et réduisons d'en moyenne 50 % les frais de garde d'enfants, rendant ces services plus abordables pour les familles. Nous continuerons de collaborer à l'échelle du territoire pour bâtir un système qui répond aux besoins des enfants et des familles des Territoires du Nord‑Ouest. »

- Le ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Formation des Territoires du Nord‑Ouest, l'honorable R.J. Simpson

Les faits en bref

Dans le cadre du budget de 2021, le gouvernement du Canada a injecté un financement inédit de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans pour bâtir avec les provinces et les territoires un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants; il a d'ailleurs accordé plus de 51 millions de dollars sur cinq ans pour aider les Territoires du Nord‑Ouest à améliorer ses services réglementés en la matière pour les enfants de moins de six ans. Tous les fonds combinés, y compris ceux pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones, totalisent jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans; ils seront versés aux provinces et aux territoires pour soutenir leurs efforts dans ce domaine.

a injecté un financement inédit de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans pour bâtir avec les provinces et les territoires un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants; il a d'ailleurs accordé plus de 51 millions de dollars sur cinq ans pour aider les Territoires du Nord‑Ouest à améliorer ses services réglementés en la matière pour les enfants de moins de six ans. Tous les fonds combinés, y compris ceux pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones, totalisent jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans; ils seront versés aux provinces et aux territoires pour soutenir leurs efforts dans ce domaine. D'ici mars 2026, les Territoires du Nord‑Ouest entendent créer 300 places en services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants réglementés et améliorer l'accès aux familles de la province.

Grâce à des financements antérieurs dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants, le gouvernement du Canada a contribué, avant la pandémie, à la création de plus de 40 000 places plus abordables partout au pays, y compris dans les Territoires du Nord‑Ouest.

a contribué, avant la pandémie, à la création de plus de 40 000 places plus abordables partout au pays, y compris dans les Territoires du Nord‑Ouest. À ces fonds s'ajoute le soutien direct offert par le gouvernement du Canada aux familles, peu importe la façon dont ils choisissent de s'occuper de leurs enfants, grâce à l'Allocation canadienne pour enfants.

Liens connexes

