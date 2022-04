FREDERICTON, NB, le 25 avril 2022 /CNW/ - Depuis 2015, le gouvernement du Canada a apporté de réelles améliorations pour rendre la vie plus abordable d'un océan à l'autre, notamment en effectuant un investissement historique de 30 milliards de dollars sur cinq ans pour bâtir un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants en collaboration avec des partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones.

Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Karina Gould, et le ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick, l'honorable Dominic Cardy, ont annoncé que les frais des services de garde agréés pour les familles du Nouveau-Brunswick ayant des enfants de moins de six ans seront réduits de 50 % en moyenne à compter du 1er juin 2022.

L'annonce d'aujourd'hui signifie que les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick atteindront leur objectif commun de réduire les frais à la charge des parents de 50 % en moyenne six mois plus tôt que prévu, ce qui permettra aux familles du Nouveau-Brunswick de connaître une diminution des frais déboursés d'environ 3 900 $ annuellement par enfant. Il s'agit d'une étape importante dans la réalisation de progrès en vue d'offrir aux familles de la province des services de garde au coût moyen de 10 $ par jour d'ici 2026.

Presque la totalité des provinces et des territoires du Canada a annoncé la mise en œuvre de réductions des frais de garde d'enfants en vue de concrétiser l'engagement pris dans le cadre des ententes pancanadiennes sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants, qui consiste à réduire de 50 % en moyenne les coûts des places en services de garde d'enfants réglementés d'ici la fin de 2022. Le coût moyen des services de garde d'enfants réglementés au Québec et au Yukon est déjà de 10 $ par jour ou moins.

La signature d'ententes avec l'ensemble des provinces et des territoires signifie que la mise en œuvre d'un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants est en train de se concrétiser partout au pays. Le gouvernement du Canada continuera de collaborer avec les partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones pour rendre la vie plus abordable pour les familles et donner aux enfants de tout le pays une chance égale de réussir.

Citations

« L'objectif du gouvernement du Canada est de faire en sorte que d'ici la fin de mars 2026, toutes les familles au Canada, peu importe l'endroit où elles vivent, aient accès à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants réglementés pour 10 $ par jour en moyenne. La réduction des frais annoncée aujourd'hui au Nouveau-Brunswick représente une étape importante vers l'atteinte de cet objectif et elle améliorera véritablement la vie des familles de l'ensemble de la province. Nous continuerons de travailler avec le Nouveau-Brunswick pour faire en sorte que les jeunes enfants aient accès aux services d'apprentissage et de garde de grande qualité, abordables et inclusifs dont ils ont besoin pour réussir. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Karina Gould

« Aujourd'hui, nous faisons un pas important vers la réduction des frais de garde d'enfants pour les familles pour que chaque enfant, peu importe son milieu, puisse développer les compétences nécessaires et recevoir les soins qu'ils méritent dès le départ. En soutenant le secteur de la garde d'enfants et en améliorant l'accès, la qualité, les pratiques inclusives et le caractère abordable pour les familles, nous appuyons aussi une éducation de qualité, les petites entreprises et notre économie tout en bâtissant sur le succès du programme de désignation des centres qui a amélioré la qualité de l'apprentissage dans les établissements. »

- Dominic Cardy, ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick

Les faits en bref

L'Accord entre le Canada et le Nouveau-Brunswick sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada prévoit près de 492 millions de dollars sur cinq ans en fonds fédéraux pour aider le Nouveau-Brunswick à améliorer les services agréés d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de moins de six ans dans la province.

et le Nouveau-Brunswick sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du prévoit près de 492 millions de dollars sur cinq ans en fonds fédéraux pour aider le Nouveau-Brunswick à améliorer les services agréés d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de moins de six ans dans la province. Cette somme s'ajoute au financement fédéral de plus de 48,1 millions de dollars annoncé en août 2021 dans le cadre de l'Accord Canada-Nouveau-Brunswick sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants de 2021-2022 à 2024-2025, ainsi qu'à l'investissement fédéral ponctuel de près de 9,3 millions de dollars effectué en 2021-2022 pour soutenir la main-d'œuvre du secteur de la petite enfance.

Outre la contribution fédérale, le Nouveau-Brunswick versera 53 millions de dollars de plus au cours de la durée de l'accord pancanadien, qui s'ajoutent à ses investissements existants de 70 millions par année dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants.

Le Nouveau-Brunswick créera 3 400 nouvelles places en garderie dans son système de désignation des établissements d'apprentissage des jeunes enfants d'ici la fin mars 2026, dont 500 d'ici mars 2023.

créera 3 400 nouvelles places en garderie dans son système de désignation des établissements d'apprentissage des jeunes enfants d'ici la fin mars 2026, dont 500 d'ici mars 2023. Grâce à des investissements antérieurs dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants, le gouvernement du Canada a contribué à la création de plus de 40 000 places en garderie plus abordables au pays avant la pandémie, y compris plus de 12 600 places au Nouveau-Brunswick.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour toute demande des médias, veuillez contacter : Mohammad Hussain, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Karina Gould, C.P., députée, Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]; Danielle Elliott, Communications, Ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfants du Nouveau-Brunswick, [email protected]