Reconstruction et élargissement du pont Rivest à Repentigny - Le premier ministre du Québec annonce l'ouverture prochaine du nouveau pont

REPENTIGNY, QC, le 13 sept. 2024 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, la ministre de l'Enseignement supérieur et députée de Repentigny, Mme Pascale Déry, et le maire de Repentigny, M. Nicolas Dufour, annoncent la fin des travaux de reconstruction et d'élargissement du pont Rivest à Repentigny. Les automobilistes et les usagers de la route pourront circuler sur toutes les voies d'ici la fin du mois de septembre.

Cet important projet a permis de doubler le nombre de voies, les faisant passer de deux à quatre. Les travaux ont aussi permis l'aménagement d'un trottoir et d'une piste polyvalente. En plus d'assurer la durabilité de cette infrastructure et de favoriser le transport actif, ces nouveaux aménagements contribueront à améliorer la circulation sur ce pont qui accueille plus de 30 000 véhicules par jour.

Rappelons que les travaux sur le pont Rivest ont débuté en février 2022 et que le projet a nécessité des investissements de 40 M$.

« En 2018, je me suis engagé à ce que le projet d'élargissement du pont Rivest aille de l'avant. C'est un engagement tenu! Je remercie d'ailleurs la Ville de Repentigny pour tout le travail fait dans ce projet et pour sa grande collaboration. Tous pourront se réjouir d'être en mesure de circuler sur ces nouvelles voies qui amélioreront la qualité de vie des citoyens et encourageront le développement économique dans la région. »

François Legault, premier ministre du Québec et député de L'Assomption

« L'ouverture complète à la circulation des nouvelles voies du pont Rivest est une excellente nouvelle! Chaque jour, des dizaines de milliers de personnes passent sur ce pont qui, rappelons-le, est l'unique lien routier entre les secteurs nord et sud de Repentigny. Je suis très heureuse que les Repentignois puissent enfin rouler en toute quiétude et voir le temps de trajet diminuer. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur et députée de Repentigny

« La fin des travaux au pont Rivest, qui est une infrastructure stratégique dans la région, c'est l'aboutissement de notre engagement pour améliorer la mobilité dans ce secteur névralgique. Ce projet était un souhait de la population. Nous avons maintenant un pont qui répondra aux besoins en matière de déplacement des usagers de la route, pour de nombreuses années à venir, grâce à son élargissement. Les usagers peuvent également se sentir plus en sécurité en transport actif grâce à sa nouvelle piste polyvalente. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Aujourd'hui est un grand jour pour Repentigny! Après plusieurs décennies d'attente et deux années de construction, je tiens à remercier la patience et la collaboration des citoyens de Repentigny qui vont enfin profiter de l'élargissement du pont Rivest. Cette infrastructure centrale pour notre ville améliorera non seulement la fluidité entre les deux rives, mais permettra également une cohabitation harmonieuse et sécuritaire entre les automobilistes, les piétons et les cyclistes. Ce grand chantier historique n'aurait pas pu voir le jour sans la contribution inestimable du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec qui l'a financé à près de 65 %. »

Nicolas Dufour, maire de Repentigny

Le pont Rivest est situé dans l'axe du boulevard Brien à Repentigny et enjambe la rivière L'Assomption. Il est l'unique lien entre les secteurs nord ( Le Gardeur ) et sud de la ville de Repentigny, ce qui lui confère un caractère stratégique. Sa responsabilité est partagée entre le Ministère et la Ville de Repentigny .

) et sud de la ville de Repentigny, ce qui lui confère un caractère stratégique. Sa responsabilité est partagée entre le Ministère et la . Les interventions suivantes ont été réalisées : l'élargissement des unités de fondation existantes et la reconstruction du tablier; la construction de deux voies supplémentaires, pour une configuration à quatre voies de circulation, afin d'obtenir le même nombre de voies sur le boulevard Brien; la construction d'un trottoir et l'ajout d'une piste polyvalente raccordée à celle du boulevard Brien; le remplacement de l'éclairage par des lampadaires décoratifs.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable et la Ville de Repentigny ont signé, en 2019, une entente qui prévoyait : que la Ville agirait comme maître d'œuvre de la conception et de la réalisation du projet; que le partage des coûts du projet se ferait selon une contribution financière de 65 % du ministère des Transports et de 35 % de la Ville de Repentigny , à l'exception de la quatrième voie, de la piste polyvalente et des lampadaires décoratifs qui sont entièrement payés par la Ville.

