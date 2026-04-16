Reconduction du Programme de rénovation des habitations à loyer modique pour trois ans

QUÉBEC, le 16 avril 2026 /CNW/ - La ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Caroline Proulx, annonce la reconduction du Programme de rénovation des habitations à loyer modique (PRHLM) jusqu'au 31 mars 2029. Cela permettra de poursuivre l'effort sans précédent de reconstruction et de rénovation du parc de HLM entamé au Québec.

Le PRHLM a vu le jour en mai 2023. Il vise à assurer la pérennité du parc de HLM québécois, qui compte quelque 74 000 logements. Construit en grande partie dans les années 1970 et 1980, ce parc est géré, entretenu et développé par des offices d'habitation, des coopératives d'habitation ou des organismes sans but lucratif d'habitation qui sont mandatés à cet effet par la Société d'habitation du Québec (SHQ).

Jusqu'ici, des aides financières de 800,8 M$ ont été engagées pour 237 projets touchant 6 290 logements. Comme le reflètent les données relatives à l'habitation dans les plans annuels de gestion des investissements publics en infrastructure (PAGI) 2026-2027, cet effort important a permis d'atteindre l'objectif de porter à 74 % la proportion du parc immobilier HLM public en bon état. C'est une amélioration notable par rapport au résultat du PAGI de référence, soit 67 % en 2022-2023.

Citation

« Assurer la pérennité de notre parc de logements à loyer modique est au cœur de nos priorités pour mieux loger les ménages à faible revenu au Québec. Grâce à la collaboration avec le réseau de partenaires de la Société d'habitation du Québec, le travail bat son plein. La reconduction du PRHLM est un signal clair que nous allons maintenir la cadence afin de redonner une cure de jeunesse à nos HLM. »

Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants

Le PRHLM comprend trois volets : Volet 1 - Soutien à des travaux de rénovation; Volet 2 - Soutien à des travaux de reconstruction d'E.I. vétustes; Volet 3 - Soutien à des travaux de rénovation ou de reconstruction à la suite d'un sinistre.

Un nouveau cadre normatif du PRHLM sera publié incessamment sur la page du programme du site Web de la SHQ.

page du programme site Web La SHQ a mis en ligne la carte des indices d'état des HLM par région .

carte des indices d'état des HLM par région Les HLM permettent à des ménages à faible revenu de se loger à un coût correspondant à 25 % de leur revenu, plus certaines charges.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

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SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

Source : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]