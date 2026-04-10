Le perron : un toit pour des jeunes de 18 à 30 ans vivant une instabilité résidentielle à Montréal

MONTRÉAL, le 10 avril 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal et l'organisme Spectre de rue ont inauguré aujourd'hui Le perron, un immeuble de 22 chambres, avec soutien communautaire, destinées à des jeunes de 18 à 30 ans vivant une instabilité résidentielle à Montréal. Il s'agit d'un investissement d'un peu plus de 10,9 M$.

Cet événement a eu lieu en présence du député de Laurier-Sainte-Marie, l'honorable Steven Guilbeault, de la députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Condition féminine, Mme Karine Boivin Roy, au nom de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Caroline Proulx, de la responsable de l'habitation et de l'urbanisme au comité exécutif à la Ville de Montréal, Mme Caroline Braun, et de la présidente de l'organisme Spectre de rue, Mme Julie Poirier.

Le gouvernement du Canada a contribué à ce projet en y accordant plus de 6,9 M$ en vertu de la Seconde Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements. Le gouvernement du Québec y a accordé plus de 1,2 M$ par l'entremise de la Société d'habitation du Québec (SHQ), qui garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme. La Ville de Montréal a, pour sa part, versé à l'organisme plus de 935 000 $, dont près de 375 000 $ sont remboursés par la Communauté métropolitaine de Montréal par l'entremise de son Fonds sur le logement social.

Le perron offre aux personnes logées un répit de leur instabilité résidentielle. Ces personnes bénéficient du soutien communautaire de l'équipe d'intervenants. Ce soutien personnalisé et bienveillant permet de stabiliser les personnes et de les accompagner vers une reprise de pouvoir sur leur vie.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à soutenir les municipalités dans la recherche de solutions locales à l'itinérance. Ce projet permettra de répondre rapidement aux besoins pressants en logement des jeunes de 18 à 30 ans vivant une instabilité résidentielle. C'est un pas de plus vers la réalisation de notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Le perron représente exactement le type de projets que notre gouvernement souhaite voir se multiplier : des milieux de vie sécuritaires et ancrés dans leur communauté. Ce projet témoigne de la force de nos partenariats et de notre volonté commune d'améliorer l'accès à un logement adapté aux besoins de chacun. »

Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

« Notre gouvernement est déterminé à offrir des solutions novatrices pour répondre à la crise du logement au Québec. Le gouvernement du Canada est fier d'avoir participé à la réalisation de ce projet destiné aux jeunes vivant une instabilité résidentielle à Montréal, par l'entremise de la Seconde Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements. Cela démontre notre engagement inébranlable à faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte. »

L'honorable Steven Guilbeault, député de Laurier-Sainte-Marie

« Le perron est un exemple concret d'une intervention structurante en matière de soutien social et résidentiel. En offrant un milieu de vie sécuritaire accompagné d'un encadrement professionnel, il contribue à améliorer la stabilité, la santé et le bien-être de jeunes adultes en situation de vulnérabilité. Notre gouvernement demeure déterminé à soutenir des initiatives qui favorisent l'inclusion, la prévention et l'autonomie, en collaboration avec l'ensemble de nos partenaires des réseaux communautaire et municipal. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé, ministre responsable des Services sociaux, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants et ministre responsable de la région des Laurentides

« Le perron, c'est bien plus qu'un bâtiment : c'est un point d'ancrage pour des jeunes qui cherchent à reprendre souffle et à se projeter vers l'avenir. En soutenant ce type d'initiative, notre gouvernement réaffirme sa volonté d'offrir à chaque personne les conditions nécessaires pour s'épanouir, se stabiliser et retrouver toute sa place dans la communauté. »

Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Condition féminine

« Le logement et la lutte à l'itinérance sont des priorités pour notre administration. Offrir un toit, c'est le premier pas pour lutter contre ces deux crises qui sont malheureusement bien réelles à Montréal. Le Perron, c'est un bel exemple de ce dont on a besoin. Notre administration va continuer d'agir en parallèle comme un véritable partenaire pour construire plus de logements, plus rapidement pour tous les Montréalais et les Montréalaises. »

Caroline Braun, responsable de l'habitation et de l'urbanisme au comité exécutif à la Ville de Montréal

« Le projet Le perron est l'aboutissement de plus de dix ans de travail. Nous sommes fiers de le voir se concrétiser aujourd'hui grâce à l'engagement exceptionnel de l'équipe de Spectre de rue et le soutien essentiel de nos partenaires et bailleurs de fonds. »

Julie Poirier, présidente de l'organisme Spectre de rue

Faits saillants :

Tous les locataires ont la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permet de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Montréal.

Actif depuis 1986 dans le quartier Centre-Sud de Montréal, Spectre de rue s'implique dans sa communauté pour la prévention des ITSS, du VHC, du VIH et des surdoses.

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création et au maintien de l'offre locative. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. En facilitant la collaboration entre tous les ordres de gouvernement et les secteurs privé et sans but lucratif, la SCHL contribue à améliorer l'abordabilité, l'équité et la compatibilité climatique du logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à rendre le logement plus abordable.

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À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

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SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

Sources : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, [email protected] Pour information : Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]