INVITATION AUX MÉDIAS : INAUGURATION DE LOGEMENTS SOCIAUX À MONTRÉAL

QUÉBEC, le 9 avril 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur l'inauguration de logements sociaux à Montréal. L'activité se déroulera le 10 avril en présence du député de Laurier-Sainte-Marie, l'honorable Steven Guilbeault, de la députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Condition féminine, Mme Karine Boivin Roy, au nom de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Caroline Proulx, de la députée de Marie-Victorin et adjointe parlementaire de la ministre responsable des Services sociaux, Mme Shirley Dorismond, de la responsable de l'habitation au comité exécutif de la Ville de Montréal, Mme Caroline Braun, et de nombreux partenaires du milieu.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 10 avril, 8 h.

DATE : 10 avril 2026 HEURE : 9 h ENDROIT : Montréal L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

Sources : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, [email protected]; Information : Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]