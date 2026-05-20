Construction de 178 logements sociaux et abordables pour des personnes aînées en légère perte d'autonomie à Longueuil

LONGUEUIL, Qc, le 20 mai 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, la Ville de Longueuil ainsi que les organismes les Habitations Paul-Pratt et Bâtir son quartier ont procédé à la première pelletée de terre d'un immeuble de 178 logements pour personnes aînées en légère perte d'autonomie. Situé au 4055, chemin de Chambly, à l'intersection de la rue Vauquelin et du chemin de Chambly, ce chantier représente un investissement de près de 73 M$.

Cette activité a eu lieu en présence du vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et député de Vachon, M. Ian Lafrenière. Il était accompagné pour l'occasion de la mairesse de Longueuil, Mme Catherine Fournier, de la présidente du conseil d'administration des Habitations Paul-Pratt, Mme Noëlline Lagacé, ainsi que de représentants de Bâtir son quartier et d'EMD-Batimo.

Le gouvernement du Québec a contribué à ce chantier pour plus de 39,3 M$ par l'entremise de la Société d'habitation du Québec (SHQ), avec plus de 34,6 M$ provenant du Programme d'habitation abordable Québec et plus de 4,7 M$, du Programme de financement en habitation. La Ville de Longueuil, quant à elle, a accordé à l'organisme une somme de plus de 15,5 M$. Le montage financier est consolidé par un prêt hypothécaire.

Citations :

« Notre gouvernement livre plus de logements sociaux et abordables que jamais, et ce, dans toutes les régions du Québec. À Longueuil, ce projet permettra à 178 personnes aînées en légère perte d'autonomie de bénéficier d'un milieu de vie stable, sécuritaire et adapté à leurs besoins. Elles pourront y vivre dans un environnement qui favorisera leur autonomie et leur bien-être le plus longtemps possible. Je tiens à féliciter les Habitations Paul-Pratt, la Ville de Longueuil et l'ensemble des partenaires qui rendent ce chantier possible. »

Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation

« Nos aînés ont bâti nos communautés avec cœur et dévouement. Aujourd'hui, il est de notre responsabilité de leur offrir des milieux de vie sécuritaires, abordables et humains, où ils pourront vivre dans la dignité et près de leurs proches. Ce projet de 178 logements est une excellente nouvelle et un geste concret pour répondre aux besoins grandissants des personnes aînées de Saint-Hubert et de Longueuil. Je suis très fier que notre gouvernement participe à la réalisation d'un projet porteur qui fera une réelle différence dans la vie de nombreuses familles. »

Ian Lafrenière, vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« C'est avec beaucoup de fierté que nous donnons aujourd'hui le coup d'envoi à un projet qui permettra à 178 personnes aînées en légère perte d'autonomie de demeurer dans leur quartier, dans un nouveau chez-soi abordable et pensé pour leur bien-être. La participation financière de plus de 15 M$ de la Ville traduit notre engagement à accélérer le développement de logements à but non lucratif à Longueuil, conformément aux objectifs de notre Stratégie d'habitation. Merci aux Habitations Paul-Pratt et au gouvernement du Québec : c'est en conjuguant nos forces que nous parvenons à répondre concrètement aux besoins de notre population. »

Catherine Fournier, mairesse de Longueuil

« Pour les Habitations Paul-Pratt le développement du logement social et communautaire exige plus que des budgets et des plans, il demande de la ténacité, de la vision et la conviction profonde que chaque personne aînée a sa place dans notre société, aujourd'hui comme demain. Les personnes aînées ont le droit de vivre dans un milieu de vie sain, sécuritaire, digne et en mesure de répondre à leurs besoins. »

Noëlline Lagacé, présidente du conseil d'administration des Habitations Paul-Pratt

« Le projet annoncé aujourd'hui témoigne de la détermination des Habitations Paul-Pratt à répondre aux besoins croissants en logement dans leur milieu. Dans un contexte marqué par le vieillissement de la population, la réalisation de ces 178 nouveaux logements est une réponse concrète pour répondre aux besoins des personnes aînées de Longueuil. L'équipe de Bâtir son quartier est fière d'accompagner les Habitations Paul-Pratt dans la réalisation de cette vision et de nous engager à leurs côtés pour développer des milieux de vie solidaires, inclusifs et pleinement adaptés aux besoins des personnes aînées. »

Edith Cyr, directrice générale, Bâtir son quartier

Faits saillants :

158 ménages auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui limitera leur contribution au paiement de leur loyer à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Longueuil.

Pour plus d'informations, consultez la fiche du projet.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

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SOURCE Société d'habitation du Québec

Source : Maxime Tardif, Attaché de presse, Cabinet du vice-premier ministre, Ministre de la Sécurité intérieure, Ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Député de Vachon, [email protected], 819 444-7064 ; Pour information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected], Direction des communications et de l'expérience citoyenne, Ville de Longueuil, 450 463-7270, [email protected]