Recherche de testaments et mandats de protection - LE BARREAU DU QUÉBEC ET LA CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC S'UNISSENT POUR SIMPLIFIER LES DÉMARCHES DES CITOYENS

MONTRÉAL, le 19 août 2025 /CNW/ - Le Barreau du Québec et la Chambre des notaires du Québec sont heureux d'annoncer le lancement, le 2 septembre prochain, d'un guichet unique permettant d'effectuer, en une seule démarche sur le Web, une recherche combinée dans les deux registres de testaments et de mandats de protection : recherche-testament-mandat.org

En développement depuis plusieurs mois, cette nouveauté marque un important pas en avant pour simplifier les démarches juridiques de la population. Grâce à cette nouvelle plateforme unifiée, les citoyens n'auront plus à transmettre deux demandes distinctes aux ordres professionnels : une seule démarche suffira.

« Cette solution allège considérablement les formalités pour les citoyens et les citoyennes qui doivent faire ces démarches dans des contextes souvent chargés émotionnellement et administrativement. Elle améliore grandement l'efficacité des processus pour nos organisations ce qui permettra également de réduire les délais de traitement. Il s'agit d'un projet concret qui démontre l'engagement commun du Barreau et de la Chambre des notaires pour améliorer l'accès à la justice et aux services juridiques essentiels », déclare Me Catherine Ouimet, directrice générale du Barreau du Québec.

« Cette initiative conjointe marque une avancée significative pour les citoyens. Chaque année, plus de 80 000 recherches testamentaires et 10 000 recherches de mandats de protection sont effectuées au Québec et, jusqu'au lancement de notre plateforme unifiée, toutes ces demandes devaient être faites en double par le public, ou par les professionnels juristes qui les accompagnent. En facilitant l'accès à ces informations par une plateforme unique, nous répondons concrètement aux besoins des citoyens tout en renforçant l'efficacité et la rigueur de ces démarches essentielles. Ce projet témoigne de notre volonté partagée, avec le Barreau du Québec, de mettre l'innovation au service de l'intérêt public et de l'accès à la justice », souligne Me Jean-François D'Amour, directeur général de la Chambre des notaires.

Une transition numérique encadrée en plusieurs phases

La recherche combinée sera intégrée directement aux plateformes en ligne actuelles du Barreau du Québec et de la Chambre des notaires.

Cependant, pour cette première phase, le mode de transmission des résultats de la recherche, soit deux certificats, demeurera inchangé : le certificat du Barreau continuera d'être acheminé par la poste, alors que celui de la Chambre des notaires sera transmis par voie numérique par courriel au demandeur, ou par la poste sur demande.

Les deux ordres travaillent activement au développement de la phase suivante qui mènera ultimement à l'émission d'un certificat unique numérique, permettant une meilleure gestion de l'information et une simplification encore plus grande pour les citoyens.

À retenir

Pour faire une recherche de testament ou de mandat de protection dès le 2 septembre prochain : recherche-testament-mandat.org

