Le Barreau du Québec exhorte la nouvelle présidente du Conseil du Trésor à mettre fin aux coupures en justice

MONTRÉAL, le 2 oct. 2025 /CNW/ - Le Barreau du Québec estime nécessaire de prendre position publiquement face aux risques engendrés par les compressions budgétaires et les suppressions de postes qui affectent le fonctionnement des tribunaux. À la lumière des préoccupations manifestées par le sous-ministre de la Justice, monsieur Yan Paquette, auprès Conseil du trésor, le Barreau exhorte le gouvernement à cesser les coupures dans un système de justice déjà en lambeaux.

« L'administration de la justice montre des signes alarmants d'essoufflement générés par l'insuffisance des fonds alloués à son fonctionnement. Nous constatons tous avec stupeur qu'il est désormais question de « libération par erreur », de « détention injustifiée » et de « crimes impunis ». C'est la sécurité des victimes et des citoyens qui est en cause », déclare Me Marcel-Olivier Nadeau, bâtonnier du Québec.

Protéger le public et notre vie en démocratie

Le Barreau met le gouvernement en garde contre les risques réels de rupture de services. « Il faut que ça s'arrête! La justice est un service essentiel au bon fonctionnement d'une société libre et démocratique et doit être traitée comme telle. Les effets sur la sécurité et sur le respect des droits des citoyens ont été sous-estimés par nos dirigeants politiques », insiste le bâtonnier Nadeau.

Pour l'Ordre, la question devient un choix de société. « Le Conseil du Trésor et sa nouvelle présidente, madame France-Élaine Duranceau, doivent financer adéquatement la justice, à la mesure des problèmes critiques que nous vivons, et de manière à ce que le ministère de la Justice puisse disposer des ressources nécessaires. Notre système de justice a atteint ses limites et présente des risques évidents de dérapage », conclut Me Marcel-Olivier Nadeau.

Le Barreau du Québec

Le Barreau du Québec est l'ordre professionnel encadrant la pratique de plus de 31 000 avocates et avocats de tous les domaines de droit. Il a pour mission d'assurer la protection du public, de contribuer à une justice accessible de qualité et de défendre la primauté du droit. Ses positions sont adoptées par ses instances élues à la suite d'analyses et de recommandations de ses comités consultatifs et groupes d'experts.

Pour connaître en primeur les nouvelles du Barreau du Québec, joignez-nous sur :

Facebook www.facebook.com/barreauduquebec

Bluesky bsky.app/profile/barreauduquebec.bsky.social

LinkedIn www.linkedin.com/company/barreau-du-quebec

Instagram www.instagram.com/barreauduquebec

SOURCE Barreau du Québec

Renseignements : Martine Meilleur, conseillère en relations publiques, Service des communications, Barreau du Québec, 514 954-3489 ou [email protected]