Protégeons notre État de droit - LE BARREAU DU QUÉBEC ET LA CHAMBRE DES NOTAIRES LANCENT UNE GRANDE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION PUBLIQUE

MONTRÉAL, le 15 sept. 2025 /CNW/ - En cette Journée internationale de la démocratie, le Barreau du Québec et la Chambre des notaires du Québec annoncent le coup d'envoi, aujourd'hui, d'une vaste campagne visant à faire connaître l'état de droit, pilier de notre démocratie.

Intitulée Protégeons notre État de droit, la campagne s'articule sur un double enjeu : sensibiliser et éduquer les citoyens et citoyennes, et créer un grand mouvement permettant à la communauté juridique d'afficher son soutien à la protection de l'état de droit qui fonde notre société démocratique.

Célébrer, protéger l'état de droit

Dans une lettre qu'ils signent conjointement, Me Marcel-Olivier Nadeau, bâtonnier du Québec, et Me Bruno Larivière, président de la Chambre des notaires, soulignent sur la place publique le privilège que constitue le fait d'évoluer dans un état de droit.

« Nous saisissons l'occasion, comme juristes, de rappeler l'importance de l'État de droit dans lequel nous avons la chance de vivre. Un État de droit que nous tenons peut-être parfois pour acquis à une époque où il tend à se fragiliser dans plusieurs régions du monde », déclarent-ils. « Nos principes démocratiques, l'indépendance de nos institutions et l'égalité de tous devant la justice constituent les bases de notre État de droit. Il s'agit d'un héritage précieux que nous devons protéger et célébrer. »

Un déploiement tous azimuts

La campagne Protégeons notre État de droit se déploie dès aujourd'hui et se poursuivra sur plusieurs mois. Elle se décline en nombreuses initiatives, incluant des déclarations publiques, des capsules vidéo et des bannières, à travers tous les types de médias. Elle fera l'objet d'une stratégie de contenu dans les réseaux sociaux, alors que des influenceurs et des ambassadeurs de la société civile en porteront les messages. La campagne fait également appel aux partenaires de la justice et aux organismes d'accès à la justice offrant des services aux citoyens pour les inviter à s'engager dans la protection de l'état de droit.

Visionner les messages de la campagne Protégeons notre État de droit.

Le Barreau du Québec

Le Barreau du Québec est l'ordre professionnel encadrant la pratique de plus de 31 000 avocates et avocats de tous les domaines de droit. Il a pour mission d'assurer la protection du public, de contribuer à une justice accessible de qualité et de défendre la primauté du droit. Ses positions sont adoptées par ses instances élues à la suite d'analyses et de recommandations de ses comités consultatifs et groupes d'experts.

La Chambre des notaires du Québec

La Chambre des notaires du Québec est l'ordre professionnel regroupant près de 3 900 notaires. Elle a pour mission d'assurer la protection du public en faisant la promotion de l'exercice préventif du droit, en encadrant et soutenant une pratique notariale de qualité au service du public, de même qu'en favorisant l'accès à la justice pour tous.

