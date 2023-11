Réaménagement du littoral du Saint-Laurent - Phase 4 - Un concours d'idéation international et multidisciplinaire pour revitaliser le littoral est

QUÉBEC, le 10 nov. 2023 /CNW/ - Le ministre responsable des infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, lance officiellement une invitation aux architectes paysagistes, designers urbains, urbanistes et autres professionnels du design de l'environnement susceptibles de proposer des idées à la fois ambitieuses et rassembleuses pour le réaménagement du Littoral Est du Saint-Laurent à Québec, entre la Baie de Beauport et le parc de la Chute-Montmorency.

Le ministre en a fait l'annonce, accompagné du député de Montmorency, M. Jean-François Simard, du maire de Québec, Bruno Marchand et de la présidente-directrice générale de la Commission de la capitale nationale du Québec, Mme Marie Claire Ouellet. Il s'agit de la phase 4 de la promenade Samuel-De Champlain. Les trois premières phases connaissent un vif succès auprès des citoyens et des visiteurs.

L'objectif de ce processus est d'inspirer et de réunir les meilleures idées qui permettront de réaliser le concept le plus porteur. Le ministre Julien souhaite que cet exercice de création permette de faire ressortir les meilleures idées pour le réaménagement de ce secteur.

Citations

« Nous souhaitons que cet exercice de réflexion et de création permette de proposer un projet audacieux et ambitieux pour le réaménagement de ce secteur à fort potentiel dans une perspective de développement durable, d'accès aux berges du fleuve et d'amélioration de la qualité de vie des citoyens. L'objectif de ce processus est d'inspirer et de réunir les meilleures idées qui permettront de réaliser le concept le plus porteur. »

M. Jonatan Julien, ministre responsable des infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Je suis ravie que le projet de la promenade Samuel-De Champlain poursuive son cours. On a bien vu l'engouement des citoyens cet été à s'approprier les nouvelles installations de la phase 3, inaugurées en juillet dernier. L'investissement de plus de 193 M$ du gouvernement du Québec dans ce projet confirme l'importance de mettre en valeur notre fleuve Saint-Laurent ainsi que son accessibilité auprès de la population. »

Mme Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Je n'ai qu'un seul rêve : que la phase 4 soit la plus belle de toutes. »

M. Jean-François Simard, député de Montmorency

« On favorise aujourd'hui l'émergence de nouvelles idées pour la création d'un lieu qui s'ajoutera à la signature de la ville. On franchit une étape importante pour ce qui redonnera le fleuve aux citoyens. Les exemples sont nombreux, ne serait-ce que la phase 3 qui a dépassé toutes les attentes, pour prouver que les citoyens souhaitent pouvoir profiter de leur quartier au maximum. C'est une excellente nouvelle pour nous tous, en particulier pour l'est de la ville. Le développement de ce secteur névralgique est essentiel pour notre ville. »

M. Bruno Marchand, maire de Québec.

Modalités du concours

Le ministre Julien a confié la coordination du concours à la Commission de la capitale nationale du Québec. La Commission est appuyée par deux architectes reconnus pour leurs réalisations et leur expérience dans la tenue de concours internationaux, soit Jérôme Lapierre, à titre de conseiller professionnel principal, et Jacques White, à titre de mentor. Leur mandat consiste à préparer la documentation et les paramètres du concours, d'assurer la composition du jury de sélection des projets et de veiller au bon déroulement du processus.

Les participants à cet exercice de création devront proposer des concepts qui s'inscrivent dans une perspective de valorisation à long terme du Littoral Est, tout en tenant compte d'enjeux incontournables propres à ce secteur tels que la réalité sociodémographique, l'environnement, la préservation des milieux naturels, la mobilité, la vitalité économique et la densification.

Un jury multidisciplinaire et international aura la responsabilité d'évaluer les concepts proposés et de retenir les trois projets les plus porteurs pour le développement de ce secteur. Ces projets seront ensuite présentés à la population dans le cadre d'une activité publique qui se tiendra au printemps 2024.

Les équipes de professionnels qui souhaitent présenter un projet pourront le faire entre le 16 novembre 2023 et le 25 février 2024. Une plateforme web dédiée à cet exercice a été mise en ligne afin de permettre à tous les participants de déposer leur dossier de candidature.

Le projet réunira les meilleures idées qui permettront de réaliser le concept le plus porteur. Par exemple, le projet final retenu pourrait être une combinaison qui intègre plusieurs éléments parmi les propositions reçues.

Implication citoyenne

Les citoyens ont dès maintenant l'opportunité de s'exprimer, de soumettre des idées et de poser des questions en lien avec le projet, et ce, tout au long de ce processus créatif par l'intermédiaire du site web de la Commission de la capitale nationale du Québec. Les membres du jury prendront connaissance des idées et commentaires exprimés par les citoyens et en tiendront compte dans leur évaluation des projets présentés.

Annexe

Membres du jury

Bertrand Vignal

Président du jury, urbaniste et paysagiste

BASE, Paris-Lyon-Bordeaux

Daniel Guay

Représentant

Table citoyenne Littoral Est, Québec

Jérôme Dupras

Professeur en économie écologique

Université du Québec en Outaouais, Montréal

Josée Labelle

Architecte paysagiste et associée

NIP Paysage, Montréal

Pedro Bobone Ressano Garcia

Architecte et professeur

Ressano Garcia Arquitectos, Lisbonne

Sophie Boucher

Urbaniste et directrice de grands projets

Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Québec

Sonia Tremblay

Urbaniste et architecte paysagiste

Conseillère en urbanisme à la Ville de Québec

