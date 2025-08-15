Réfection des tunnels Ville-Marie et Viger : le gouvernement du Québec lance un appel d'intérêt international

MONTRÉAL, le 15 août 2025 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce la publication d'un appel d'intérêt international pour le projet de réfection majeure des tunnels Ville-Marie et Viger à Montréal.

Cet appel d'intérêt permettra de valider l'attrait du marché en prévision de poursuivre ce projet complexe par l'entremise d'un mode de réalisation collaboratif. Cette réfection vise la remise en état complète des infrastructures et des équipements d'exploitation afin d'assurer la pérennité et la sécurité des infrastructures pour les 40 prochaines années sans autre intervention majeure.

Le caractère novateur du mode collaboratif permettra au gouvernement de travailler en étroite collaboration avec le concepteur et le constructeur en vue de proposer, entre autres, des solutions limitant les répercussions sur la mobilité et optimisant l'échéancier des travaux.

« Dans un souci de saine gestion et de modernisation des pratiques, notre gouvernement s'est donné les moyens, avec le mode collaboratif, pour identifier des solutions innovantes et durables, adaptées à la complexité d'une infrastructure souterraine essentielle au dynamisme économique du centre-ville de Montréal. Cet appel d'intérêt démontre notre volonté d'adopter de meilleures pratiques, tout en optimisant l'argent investi par les Québécois. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Le tunnel Ville-Marie comprend le seul échangeur souterrain du Québec et l'un des rares en Amérique.

comprend le seul échangeur souterrain du Québec et l'un des rares en Amérique. Les tunnels sillonnent un milieu densément bâti, autant en surface qu'en profondeur, puisqu'ils cohabitent avec le Montréal souterrain où se trouvent des tunnels piétonniers, le tunnel du métro, des galeries commerciales et des stationnements.

Le projet de réfection majeure des tunnels concerne : 9 tubes de circulation; 10 ponts d'étagement; 29 murs de soutènement; 9 tours de ventilation; 10 kilomètres de chaussée.

Les interventions prévues vont de la réparation des structures à la modernisation des équipements d'exploitation comme la ventilation, l'électricité et le drainage, en passant par la révision des systèmes de sécurité et la rénovation des tours de ventilation.

Dans le cadre d'un premier lot de travaux, les interventions suivantes ont été réalisées ou seront réalisées d'ici 2026 : les travaux préparatoires pour la conversion de l'alimentation électrique de 12 à 25 kV (terminés à l'automne 2023); la réfection du pont d'étagement Saint-Laurent (terminée en septembre 2024); la réfection du pont d'étagement de la rue Saint-Urbain (en cours); le remplacement de 37 ventilateurs d'extraction (en cours); la réfection complète de la sortie de la Montagne, y compris le démantèlement des derniers paralumes et l'installation de ventilateurs (parachèvement en cours).



