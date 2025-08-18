Québec investit plus de 41 M$ pour l'amélioration des infrastructures portuaires de Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 18 août 2025 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Jean Boulet, ont annoncé un investissement de 41 651 195 $ pour des travaux importants de construction, d'aménagement et d'amélioration des infrastructures au port de Trois-Rivières.

Pour l'occasion, ces élus étaient accompagnés du maire de Trois-Rivières, M. Jean Lamarche, et du président-directeur général du Port de Trois-Rivières, M. Gaétan Boivin.

Les sommes accordées serviront à la reconstruction du quai 17, à la construction d'un nouveau quai 16, à l'aménagement des terminaux adjacents et au remblaiement du bassin formé par les actuels quais 14, 15 et 16. Ce projet inclut aussi l'installation d'équipements de manutention pour le grain par l'entreprise G3 Canada ainsi que de deux portiques de déchargement et d'une galerie de convoyeurs destinés au déchargement de l'alumine et du coke calciné par Alcoa.

Ce projet s'inscrit en cohérence avec la stratégie maritime du Québec Avantage Saint-Laurent, qui vise à soutenir des projets d'infrastructures maritimes visant le développement des marchés et la relance économique.

Citations

« Avec cet investissement d'envergure, notre gouvernement pose un autre geste économique fort important dont la portée va bien au-delà du secteur des transports. Ces sommes viennent renforcer le port dans sa capacité intermodale et donner davantage de leviers à une organisation qui est l'un des maillons forts du réseau portuaire de l'Est du Canada. Cette annonce démontre à nouveau toute la pertinence et le dynamisme qui émanent de notre stratégie maritime Avantage Saint-Laurent, lancée ici même en juin 2021! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Je suis très heureux de voir se concrétiser ce projet qui, à terme, dotera le port de Trois-Rivières d'infrastructures et d'équipements nécessaires à sa compétitivité. Encore une fois, nous tenons notre promesse d'accompagner les grands acteurs économiques qui sont au cœur de la vitalité de notre région. En plus d'entraîner des répercussions positives directes sur l'économie locale, ce projet rejaillira sur la performance des entreprises d'ici et leur marché respectif. »

Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Je me réjouis de cet investissement majeur qui va permettre de développer de façon optimale les activités maritimes au Port de Trois-Rivières, contribuant ainsi à assurer sa compétitivité sur les marchés mondiaux, tout en engendrant d'importantes retombées économiques pour l'ensemble de la région. »

Sonia LeBel, députée de Champlain

« Cet investissement majeur dans les infrastructures du port de Trois-Rivières témoigne de notre engagement envers le développement économique durable de la région de la Mauricie. Ces travaux permettront non seulement de renforcer notre position stratégique sur le plan maritime, mais aussi de créer des retombées positives pour nos entreprises et nos travailleurs. »

Simon Allaire, député de Maskinongé

« Grâce à la réalisation de ce projet majeur, les terminaux 16 et 17 du Port de Trois-Rivières seront complètement remis à neuf pour offrir des infrastructures modernes et de nouveaux équipements de manutention au service des industries de l'aluminium et agroalimentaire québécoises. Ces nouvelles installations permettront une amélioration significative de la productivité d'exportation des récoltes de 1000 producteurs de la région avec G3. L'approvisionnement de l'aluminerie Alcoa de Deschambault en matières premières se voit également consolidé et optimisé pour de nombreuses années. Il s'agit là d'un projet porteur aux retombées importantes pour notre région et le Québec. »

Gaétan Boivin, président-directeur général du Port de Trois-Rivières

Faits saillants

Le coût total de ce projet est estimé à 312 M$ et est soutenu par les partenaires financiers suivants : le gouvernement du Québec; le gouvernement du Canada , par l'entremise du Fonds national des corridors commerciaux (FNCC); l'Administration portuaire de Trois-Rivières; G3 Canada ; ALCOA.

Avantage Saint-Laurent, la vision maritime du Québec, est un plan ambitieux articulé autour des trois orientations suivantes : doter le Saint-Laurent d'infrastructures portuaires modernes et compétitives; assurer, sur le Saint-Laurent, une navigation efficace et respectueuse des écosystèmes; offrir aux communautés maritimes des possibilités de développement prometteur et durable.



