Sarah Neilson a été désignée championne des placements TopGun de l'année, pour une deuxième année consécutive

Neuf gestionnaires, investisseurs en actions canadiennes, de RBC GMA ont reçu la mention « catégorie Platine », une reconnaissance décernée lors de la remise des prix « champion des placements TopGun », pour avoir été reconnus pendant quatre années consécutives ou plus

TORONTO, le 22 mai 2026 /CNW/ - RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (« RBC GMA Inc. ») a annoncé que 15 membres de son équipe des placements figurent au palmarès TopGun 2026 de Brendan Wood International. Neuf des gestionnaires ont reçu la mention « catégorie Platine » pour avoir remporté le prix champion des placements TopGun pendant quatre années consécutives ou plus.

Les prix « champion des placements TopGun » et « arbitragiste orienté acheteur, actions canadiennes TopGun », présentés chaque année par Brendan Wood International, mettent l'accent sur les actions canadiennes et visent à reconnaître les investisseurs et négociateurs en actions d'actions les plus respectés au pays. Un groupe de plus de 500 professionnels chevronnés du secteur des placements orientés vendeur évalue les lauréats en fonction de la solidité de leurs idées de placement et de la profondeur de leurs analyses des entreprises, des stratégies et des marchés.

Sarah Neilson a été désignée championne des placements TopGun de l'année

Pour une deuxième année consécutive, Sarah Neilson, première directrice générale, première gestionnaire de portefeuille et cocheffe, Actions nord-américaines, à RBC GMA Inc., a été désignée championne des placements TopGun de l'année. Mme Neilson gère environ 40 milliards de dollars d'actifs dans ses fonds, et codirige l'équipe Actions nord-américaines RBC, composée de 22 professionnels des placements qui gèrent collectivement plus de 130 milliards de dollars d'actifs.1

Champions des placements TopGun, promotion 2026 de RBC GMA Inc.

Les employés suivants de RBC GMA Inc. ont été reconnus et figurent sur la liste des champions des placements TopGun 2026 :

Champions des placements TopGun, catégorie Platine (reconnus pour avoir remporté le prix champion des placements TopGun pendant quatre années consécutives ou plus)

Irene Fernando (catégorie Platine)

Ryan Grant (catégorie Platine)

Scott Lysakowski (catégorie Platine)

Jennifer McClelland (catégorie Platine)

Sean McCurley (catégorie Platine)

Jonathan Millman (catégorie Platine)

Sarah Neilson (catégorie Platine)

Doug Raymond (catégorie Platine)

Jeffrey Schok (catégorie Platine)

Champions des placements TopGun

Daniel Chew

Donna Comartin

Jesse Coote

Brendon Sattich

Arbitragistes orientés acheteur, actions canadiennes TopGun, promotion 2026 de RBC GMA Inc.

Les employés suivants de RBC GMA Inc. ont été reconnus et figurent sur la liste des arbitragistes orientés acheteur, actions canadiennes TopGun 2026 :

JP De Maria

JP Matthews

« Les prix TopGun sont une distinction de grande valeur au Canada, et voir 15 membres de notre équipe récompensés cette année reflète la force, le dévouement et les efforts remarquables de nos équipes de placement », a déclaré Stu Kedwell, chef mondial des placements, RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. « Je suis fier de l'équipe pour son dévouement indéfectible envers nos clients. Je souhaite remercier Brendan Wood International pour cet honneur et féliciter chaleureusement tous les gestionnaires de portefeuille et arbitragistes, Actions qui figurent sur la liste TopGun 2026. »

______________________ 1 Au 30 avril 2026

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À propos de RBC Gestion mondiale d'actifs

RBC Gestion mondiale d'actifs (RBC GMA) est la division de gestion d'actifs de Banque Royale du Canada (RBC). RBC GMA est un fournisseur mondial de services et de solutions de gestion de placements pour les investisseurs institutionnels, la clientèle fortunée et les particuliers. La société offre des comptes distincts, des fonds en gestion commune, des fonds communs de placement, des fonds de couverture, des fonds négociés en bourse et des stratégies de placement spécialisées. Les fonds RBC, les fonds BlueBay, les fonds PH&N et les FNB RBC sont offerts par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (RBC GMA Inc.) et distribués au Canada par des courtiers autorisés. Le groupe des sociétés de RBC GMA, qui regroupe RBC GMA Inc. (y compris PH&N Institutionnel), gère environ 795 milliards de dollars d'actifs et compte environ 1 600 employés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

À propos de Brendan Wood International

Fondé en 1970, Brendan Wood International (BWI) est un groupe consultatif privé qui conçoit des programmes d'analyse de rendement dans les marchés des capitaux. Brendan Wood Partners échange quotidiennement avec de grands investisseurs institutionnels du monde entier. BWI réalise plus de 2 000 consultations en direct avec des professionnels qui gèrent près de 60 billions $ investis dans environ 1 400 sociétés à grande capitalisation de l'indice BWI. Grâce à ces informations de rendement en temps réel, BWI accompagne les entreprises publiques, les investisseurs institutionnels et activistes, ainsi que les banques et courtiers, en matière de stratégie, de rendement et de recrutement de talents TopGun. Les partenaires de la société ont animé plus d'un millier de présentations stratégiques de haut niveau à l'extérieur des bureaux dans cinquante villes. Brendan Wood a fondé le TopGun Club, une institution exclusive misant sur le rendement.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Brandon Dorey, Communications, RBC GMA 647 262-6307

SOURCE RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.