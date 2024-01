TORONTO, le 31 janv. 2024 /CNW/ - RBC Services aux investisseurs (RBC SI) a déclaré un solide rendement financier pour les régimes de retraite canadiens à prestations déterminées. Ces derniers ont généré un rendement médian de 8,2 % au T4 et ont terminé l'année avec un impressionnant rendement de 9,1 % au 31 décembre 2023, ce qui représente une hausse considérable par rapport au rendement de -10,3 % enregistré en 2022. Cette analyse englobe divers régimes de clients des secteurs privé et public.

Marijana Jovanovic, première directrice générale et cheffe, Développement de produit, RBC SI, a déclaré : « Ce trimestre affiche le troisième meilleur rendement en plus de deux décennies, derrière le T2 de 2020 et le T2 de 2009. Les rendements positifs des marchés des titres à revenu fixe et des actions au quatrième trimestre ont été stimulés par l'optimisme des investisseurs quant aux réductions potentielles des taux d'intérêt à court terme, dans un contexte de diminution des tensions inflationnistes. »

Mme Jovanovic a toutefois souligné que la situation est complexe : « L'inflation potentielle découlant de la crise de la mer Rouge introduit des incertitudes qui affectent le commerce international et les chaînes logistiques. Les tensions géopolitiques, notamment les conflits au Moyen-Orient et en Ukraine, demeurent des enjeux cruciaux. Les gestionnaires de régime adaptent activement leurs stratégies pour naviguer dans ce contexte. »

Les actions mondiales ont dégagé un rendement de 7,9 % pendant le trimestre et un rendement annuel de 16,3 %, soit des chiffres inférieurs à l'indice de MSCI Monde qui affiche un rendement trimestriel de 8,7 % et un rendement annuel de 20,5 %. Au sein de l'indice de référence, le secteur des technologies de l'information s'est avéré le plus performant, avec un rendement de 14,6 % pour le trimestre et un impressionnant rendement annuel de 49,2 %. Le secteur immobilier s'est hissé au deuxième rang pour le trimestre, affichant un solide rendement de 14,3 %. Sur le plan annuel, les services de communications constituent le deuxième secteur le plus performant, avec un rendement de 41,7 %. Les titres de croissance ont nettement surclassé leurs contreparties de valeur : l'indice de croissance MSCI Monde a dégagé un rendement annuel de 33,3 %, comparativement à 8,5 % pour l'indice de valeur MSCI Monde.

Les actions canadiennes ont suivi la tendance positive, affichant un rendement de 7,5 % au T4 (10,9 % pour l'année), suivant de près le rendement de 8,1 % enregistré au T4 par l'indice composé TSX (11,8 % pour l'année). L'écart entre les rendements des actions mondiales et des actions canadiennes est principalement attribuable au fait que le marché canadien est moins exposé aux actions axées sur la croissance les plus prometteuses.

Profitant du repli des taux et du resserrement des écarts de crédit, la catégorie de titres canadiens à revenu fixe a affiché un solide rendement trimestriel de 10,9 % (7,8 % sur 12 mois), surpassant l'indice des obligations universelles FTSE Canada, qui a dégagé un rendement de 8,3 % et de 6,7 % respectivement. Plus précisément, les obligations à long terme sensibles au taux d'intérêt ont retenu l'attention, avec un rendement de 14,8 % pour le trimestre et un rendement annuel de 9,5 %. À l'inverse, les obligations à court terme au sein de l'indice de référence ont dégagé un rendement de 4,1 % pour le trimestre et de 5,0 % pour l'année.

