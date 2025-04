TORONTO, le 30 avril 2025 /CNW/ - Malgré la volatilité boursière alimentée par les tensions géopolitiques, l'évolution des politiques commerciales et les changements politiques à l'échelle mondiale et nationale, les caisses des régimes de retraite à prestations déterminées (PD) offerts par les entreprises clientes de RBC Services aux investisseurs ont enregistré une modeste croissance de 1,1 % au premier trimestre de 2025. Les rendements sont basés sur une analyse récente englobant divers régimes de clients des secteurs privé et public.

Les actions canadiennes ont affiché un rendement de 1,2 % - soit un peu moins que celui de l'indice composite TSX (+1,5 %) - grâce surtout au secteur des matériaux (+20,3 %), en particulier les titres aurifères. Les technologies de l'information ont toutefois reculé de 7,5 %, reflétant les difficultés plus générales qui ont affecté le secteur technologique.

Les actions étrangères se sont dévaluées de 0,1 % tandis que l'indice MSCI World reculait de 1,7 %. Au sein de l'indice de référence, les performances des titres de valeur et des titres de croissance ont été très contrastées : l'indice de valeur MSCI Monde a progressé de 4,9 % tandis que l'indice de croissance MSCI Monde chutait de 7,7 %. Pour leur part, les actions américaines, représentées par l'indice S&P 500, se sont contractées de 4,2 % alors que l'indice MSCI EAEO progressait de 6,9 %. Le surrendement de l'indice MSCI EAEO est attribuable aux marchés européens, en particulier celui de l'Allemagne, qui devraient bénéficier de mesures de relance budgétaire et de l'appréciation de l'euro par rapport au dollar canadien.

Les marchés émergents ont progressé eux aussi, l'indice MSCI Emerging Markets ayant affiché une croissance de 3,0 %.

Les titres à revenu fixe ont gagné 1,8 %, alors que l'indice obligataire universel FTSE Canada progressait de 2,0 %. Les obligations à moyen terme se sont distinguées avec une croissance de 2,7 % reflétant la préférence des investisseurs pour des actifs plus sûrs dans un contexte d'incertitude persistante concernant les stratégies des banques centrales et les transitions politiques.

« Le premier trimestre nous a rappelé que le positionnement sectoriel, les placements en devises et la sensibilisation à la géopolitique sont des éléments clés du rendement des caisses de retraite, a déclaré Isabelle Tremblay, responsable principale sectorielle, Propriétaires d'actifs à RBC Services aux investisseurs. L'appréciation de l'euro par rapport au dollar canadien a amplifié les gains des actions étrangères et les événements politiques, y compris les changements de leadership nationaux et internationaux, ont incité les investisseurs à revoir leurs positions. Les caisses de retraite qui sont restées diversifiées et souples ont été mieux placées pour relever ces défis. »

