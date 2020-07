RBC réunit le réseau national des chambres de commerce, les associations commerciales canadiennes et plus de 50 grandes sociétés pour soutenir les entreprises locales par l'intermédiaire du mouvement Soutenons l'achat local

Ce mouvement pancanadien vise à encourager la population à soutenir les entreprises locales, notamment en faisant la promotion de la fin de semaine Soutenons l'achat local, qui se tiendra du 28 au 30 août, et à fournir des subventions aux petites entreprises qui reprennent leurs activités

TORONTO, le 22 juill. 2020 /CNW/ - Alors que des centaines de milliers d'entreprises rouvrent leurs portes, RBC annonce le lancement de l'initiative Soutenons l'achat local, un mouvement national de soutien à la petite entreprise. Dans le cadre de ce mouvement, RBC a réuni plus de 50 grandes marques du pays, le réseau national des chambres de commerce et les associations commerciales canadiennes pour encourager les Canadiens à soutenir les commerces et les restaurants de leur localité et à acheter des produits locaux.

Il est plus important que jamais de soutenir les entreprises locales et de contribuer à la relance de l'économie canadienne. Soutenons l'achat local, c'est l'occasion rêvée pour tous les Canadiens de montrer leur appui en joignant le geste (petit ou grand) à la parole.

Nous invitons la population à se joindre au mouvement Soutenons l'achat local en effectuant des achats locaux et en fréquentant les restaurants d'ici, y compris à l'occasion de la fin de semaine Soutenons l'achat local, qui se tiendra du 28 au 30 août 2020.

Nous encourageons également les Canadiens à visionner les vidéos Soutenons l'achat local en ligne à l'adresse soutenonslachatlocal.ca, à aimer les publications de @SoutenonsLachatLocal sur les médias sociaux et à utiliser le mot-clic #SoutenirLeLocal sur Twitter pour exprimer leur appui au mouvement. D'ici au 31 août 2020, RBC versera pour chacune de ces actions 5 cents, jusqu'à concurrence de 2 millions de dollars, au Fonds d'aide à la petite entreprise Soutenons l'achat local, tout en collaborant avec les autorités gouvernementales et les sociétés partenaires pour augmenter les cotisations au fonds durant la campagne. Le fonds accordera des subventions pouvant aller jusqu'à 5 000 $ pour aider les petites entreprises à composer avec les coûts liés à l'équipement de protection individuelle (EPI), aux rénovations visant la conformité avec les directives pour la réouverture, et au développement et au renforcement des capacités de commerce électronique.

« Les Canadiens continuent de travailler fort pour limiter la propagation de la COVID-19, et il importe plus que jamais de s'unir pour soutenir de façon sécuritaire la réouverture des entreprises locales et la relance de l'économie du Canada, déclare M. Neil McLaughlin, chef de groupe, Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, Banque Royale du Canada. Nous avons créé le mouvement Soutenons l'achat local pour donner un coup de fouet à l'économie en mobilisant les consommateurs afin d'offrir aux entreprises locales le soutien dont elles ont besoin pour rouvrir leurs portes en cette période de grande incertitude. En réunissant les gouvernements, les associations commerciales et le milieu des affaires du Canada, nous cherchons à inciter les Canadiens à soutenir l'achat local et les entreprises nationales. Nous sommes tout à fait ravis de voir nos partenaires s'investir à fond dans cet effort. »

Les petites entreprises canadiennes pourront demander une subvention d'un montant maximal de 5 000 $. Le programme vise à soutenir les petites entreprises locales de toutes sortes d'un bout à l'autre du pays. La Chambre de commerce de l'Ontario gérera le Fonds d'aide aux petites entreprises Soutenons l'achat local au nom du réseau national des chambres de commerce. Les propriétaires de petite entreprise qui souhaitent participer au programme peuvent visiter le site soutenonslachatlocal.ca pour en savoir plus sur les modalités de demande de subvention, notamment les critères d'admissibilité et la procédure de soumission.

« S'il y a une chose positive qui ressort de cette situation tragique et des sacrifices que nous avons dû faire, c'est l'esprit de collaboration et d'unité qui anime les différents ordres de gouvernement et les intervenants à l'échelle des provinces et des secteurs, explique Rocco Rossi, président et chef de la direction, Chambre de commerce de l'Ontario. Nous invitons la population à montrer la même unité dans le cadre du mouvement Soutenons l'achat local. Les petites entreprises locales sont au cœur de nos collectivités, de nos grandes artères et de notre économie. Le temps est venu de soutenir tous ensemble le commerce local. »

Le programme Soutenons l'achat local s'inscrit dans une démarche globale de RBC visant à soutenir le rétablissement des entreprises et les économies locales du Canada. En juin, RBC a annoncé la campagne Points d'ici visant à stimuler l'économie locale au pays en offrant aux clients deux fois plus de points dans les restaurants et en leur permettant d'économiser 30 % lorsqu'ils paient leurs achats en magasin ou échangent leurs points contre des cartes-cadeaux.

