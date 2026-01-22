TORONTO, le 22 janv. 2026 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RBC) (TSX: RY) (NYSE: RY) a été informée d'une offre d'achat restreinte non sollicitée émanant de TRC Capital Investment Corporation (TRC Capital Investment) visant l'achat d'au plus 500 000 actions ordinaires de RBC, soit environ 0,036 % des actions ordinaires en circulation au 13 janvier 2026, à un prix inférieur à celui du marché de 224,00 $ CA en espèces par action.

L'offre non sollicitée de TRC Capital Investment au prix de 224,00 $ CA par action est inférieure d'environ 4,5 % au cours de clôture de 234,56 $ CA des actions ordinaires de RBC le 13 janvier 2026, dernier jour ouvrable précédant la date de présentation de cette offre.

RBC n'appuie pas l'offre d'achat restreinte non sollicitée de TRC Capital Investment, n'est pas affiliée à TRC Capital Investment et n'a aucun lien avec elle, et recommande aux actionnaires de rejeter l'offre.

TRC Capital Investment a fait plusieurs offres d'achat restreintes non sollicitées semblables pour des actions de plusieurs autres sociétés ouvertes. Les offres d'achat restreintes visent à acquérir moins de 5 % des actions en circulation d'une société, permettant ainsi de se soustraire aux exigences en matière de communication de l'information et de procédure applicables à la plupart des offres en vertu de la réglementation sur les valeurs mobilières du Canada et des États-Unis. Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) et la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis recommandent aux investisseurs de faire preuve de prudence à l'égard des offres d'achat restreintes et ont exprimé de sérieuses préoccupations à leur sujet, notamment quant à la possibilité que les investisseurs acceptent ces offres sans comprendre le prix d'offre par rapport à la valeur marchande réelle de leurs titres.

La SEC a publié des conseils à l'intention des investisseurs portant sur les offres d'achat restreintes, notant que certains initiateurs de ces offres à des prix inférieurs aux cours du marché « espèrent prendre les investisseurs au dépourvu s'ils ne comparent pas le prix d'offre à la valeur marchande actuelle » [traduction]. Les conseils de la SEC se trouvent sur son site Web : http://www.sec.gov/investor/pubs/minitend.htm (en anglais seulement).

L'information sur les directives de longue date des ACVM sur les offres d'achat restreintes se trouve sur le site Web de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario : https://www.osc.ca/fr/droit-valeurs-mobilieres/normes-regles-politiques/6/61-301/csa-notice-csa-staff-notice-61-301-staff-guidance-practice-mini-tenders (en anglais seulement).

RBC encourage fortement les courtiers et les autres participants au marché à faire preuve de prudence et à passer en revue la lettre concernant la diffusion et la communication de l'information des offres d'achat restreintes par les courtiers sur le site Web de la SEC : www.sec.gov/divisions/marketreg/minitenders/sia072401.htm (en anglais seulement).

RBC demande qu'une copie du présent communiqué soit comprise dans toute distribution de documents se rapportant à l'offre d'achat restreinte d'actions de RBC par TRC Capital Investment.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 100 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir‑faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à notre clientèle de plus de 19 millions de clients au Canada, aux États‑Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/gens-planète.

