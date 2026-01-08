Lancement d'un nouveau partenariat de trois ans avant la révision de l'ACEUM en 2026 afin de renforcer la relation bilatérale la plus importante d'Amérique du Nord.



TORONTO, le 8 janv. 2026 /CNW/ - Eurasia Group et Banque Royale du Canada (NYSE: RY) (TSX: RY) ont annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat stratégique de trois ans débutant en 2026. En réunissant les connaissances de pointe et les forces des dirigeants et des décideurs de partout dans le monde, le partenariat vise à s'attaquer aux principaux défis et occasions qui définiront la prochaine décennie.

Eurasia Group et RBC organiseront conjointement une série d'événements et de rencontres de haut niveau en direct, le plus important de la série étant le Sommet Canada-États-Unis 2026, qui se tiendra les 10 et 11 juin à Toronto. Créé par Eurasia Group en 1993, le sommet est particulièrement important cette année, alors que la relation Canada-États-Unis revêt une importance renouvelée avec la révision de l'ACEUM, qui nécessitera des occasions de dialogue ouvert et de débat honnête.

« Nous sommes ravis d'entamer ce nouveau chapitre avec RBC. La relation Canada-États-Unis a toujours reposé sur le commerce et la sécurité, mais aujourd'hui, elle est également profondément géopolitique. Société phare du Canada, RBC est présente aux États-Unis depuis le 19e siècle, ce qui lui donne un point de vue inégalé sur les nuances et l'avenir des relations transfrontières. Nous nous réjouissons à la perspective de travailler avec Dave et son équipe, a déclaré Ian Bremmer, président et fondateur d'Eurasia Group et de GZERO Media.

« Dans le monde incertain d'aujourd'hui, les partenariats de confiance sont plus importants que jamais. Étant une banque établie depuis longtemps au Canada et aux États-Unis, RBC sait à quel point le travail d'équipe transfrontalier favorise la croissance. Grâce à ce partenariat, nous réunirons des dirigeants pour renforcer les liens et bâtir un avenir meilleur pour les deux nations » a déclaré Dave McKay, président et chef de la direction, RBC.

Le sommet de 2026 réunira de hauts dirigeants du monde des affaires et de la politique qui discuteront et débattront des opportunités et des défis qui sous-tendent la relation Canada-États-Unis.

Lors des éditions précédentes, des administrateurs et gouverneurs, des PDG et membres de conseil d'administration, des dirigeants de banques centrales, des ambassadeurs, des leaders autochtones et d'institutions multinationales se sont réunis dans le cadre d'une série de débats publics-privés, ciblés et administratifs, et de séances de travail informelles. Les conférenciers aux sommets précédents comprenaient notamment le premier ministre, Mark Carney, le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, la ministre des Affaires étrangères, Anita Anand, le sénateur des États-Unis, Chris Coons, la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, le gouverneur de l'Illinois, JB Pritzker, le gouverneur du Michigan, Gretchen Whitmer, Gary Cohn (IBM), Greg Ebel (Enbridge), Jo Taylor (OPPP) et des dizaines d'autres hauts dirigeants politiques et d'entreprise de toute l'Amérique du Nord.

Citations :

« La relation Canada-États-Unis ne se limite pas à des enjeux liés à la géographie ou au commerce : elle offre la possibilité de construire un avenir sûr et prospère. C'est la raison pour laquelle Enbridge est un fier partenaire du Sommet Canada-États-Unis de l'Eurasia Group depuis le premier jour. Cet événement réunit des chefs d'entreprise et des décideurs politiques de haut rang des deux côtés de la frontière afin de discuter de la manière dont nous pouvons travailler ensemble pour faire en sorte que l'Amérique du Nord soit encore plus résiliente et concurrentielle. C'est un objectif commun que nous pouvons tous soutenir. » - Greg Ebel, président et chef de la direction, Enbridge

« En cette période de réelle incertitude économique et géopolitique, aucune relation n'est plus importante pour la prospérité et la sécurité du Canada que notre partenariat avec les États-Unis. Le Sommet Canada-États-Unis organisé par Eurasia Group est un forum essentiel pour aligner les dirigeants sur des priorités communes et maintenir la frontière comme un avantage stratégique » - John Baird, ancien ministre des Affaires étrangères du Canada.

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 101 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 19 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, allez à rbc.com.‎

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus, allez à rbc.com/gensetplanete.

À propos du Sommet Canada-États-Unis

Le Sommet Canada-États-Unis est la plateforme phare d'Eurasia Group consacrée à la relation bilatérale la plus importante au monde. Organisé chaque année à Toronto, cet événement rassemble plusieurs centaines de hauts dirigeants des États-Unis et du Canada - cadres supérieurs, décideurs politiques, investisseurs, dirigeants autochtones, représentants de la société civile et d'institutions multilatérales - pour une journée complète de programmation et de réseautage à forte incidence.

Le sommet se concentre sur les questions qui définiront l'avenir de l'Amérique du Nord : politique commerciale et industrielle, réorganisation de la chaîne d'approvisionnement, sécurité énergétique et transition zéro émission nette, intelligence artificielle et technologies émergentes, productivité et marchés du travail, ainsi que sur les questions entourant la sécurité et les valeurs. L'objectif est simple : aller au-delà des points de discussion et travailler à l'élaboration de solutions politiquement réalistes et économiquement pertinentes.

À propos d'Eurasia Group et de GZERO Media



Eurasia Group est le plus important cabinet de recherche et de services-conseils au monde. Nous aidons nos clients à comprendre, à anticiper et à réagir à l'instabilité et aux occasions partout où ils exercent leurs activités. En collaboration avec GZERO Media, la source incontournable pour obtenir les premières informations sur la géopolitique, et notre équipe événementielle expérimentée, Eurasia Group offre une solution complète en matière de risques politiques. Basée à New York, notre entreprise possède des bureaux à Washington DC, San Francisco, Londres, Tokyo, Singapour, São Paulo et Brasilia, ainsi que des experts sur le terrain dans plus d'une centaine de pays dans toutes les régions du monde. Nous nous sommes engagés à mener des analyses exemptes de préjugés politiques et de l'influence d'intérêts personnels.



Consultez : eurasiagroup.net | gzeromedia.com

Suivez-nous : LinkedIn | X | Filages | Facebook | Instagram | YouTube

Personne-ressource, médias:

Sarah Kennedy, Senior Director Communications, RBC Thought Leadership

[email protected]

437-577-7211

SOURCE Banque Royale du Canada