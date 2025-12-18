TORONTO, le 18 déc. 2025 /CNW/ - Dave McKay, président et chef de la direction de la Banque Royale du Canada (TSX: RY) (NYSE: RY), prendra la parole à la Conférence des chefs de direction de banques canadiennes organisée par RBC Marchés des Capitaux, le 6 janvier 2026 à 8 h 40 (HE).

Un lien vers la diffusion audio en direct sera disponible sur le site web de RBC au https://www.rbc.com/investisseurs/evenements-et-presentations.html le 6 janvier 2026. L'enregistrement audio sera conservé durant trois mois.

SOURCE Banque Royale du Canada