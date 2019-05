RBC Projet Entreprise aspire à réinventer l'expérience de rénovation en faisant l'acquisition de Smart Reno

TORONTO, le 30 mai 2019 /CNW/ - RBC Projet Entreprise inc., filiale de la Banque Royale du Canada, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Smart Reno, le chef de file dans le marché de la rénovation domiciliaire au Canada. Actuellement offerte en Ontario, au Québec et en Alberta, la plateforme de Smart Reno met les consommateurs en relation avec des professionnels de la rénovation qualifiés tout en aidant les entrepreneurs et les ouvriers à faire croître leur entreprise en leur référant des clients qualifiés.

« Allant au-delà des services bancaires, RBC Projet Entreprise met au point des solutions pour venir en aide aux Canadiens à chaque étape de leurs besoins reliés au domicile. Notre portefeuille d'entreprises répond déjà aux besoins des canadiens en matière de location, d'achat, de déménagement et d'entretien. Nous aidons maintenant ces derniers à rénover leur maison, a commenté Simon Maycock, vice-président et chef, Solutions résidentielles, RBC Projet Entreprise. Les canadiens dépensent près de 80 milliards dollars par année en rénovations; or, ils continuent d'éprouver des difficultés liées à l'inefficacité ainsi qu'au manque de confiance et de transparence. Smart Reno constitue une superbe occasion de transformer ce secteur et d'offrir une tranquillité d'esprit et une valeur unique aux consommateurs et aux professionnels de la rénovation. »

La plateforme de Smart Reno permet aux utilisateurs d'estimer les coûts de leur projet et de demander des soumissions à des professionnels de confiance en toute simplicité. Il leur suffit de décrire les travaux qu'ils souhaitent effectuer, et Smart Reno leur fournit ensuite gratuitement des recommandations d'entrepreneurs qualifiés, disponibles et intéressés par le projet. Le jumelage est optimisé par une plateforme technologique exclusive qui repère les meilleurs entrepreneurs de la région pour un projet donné, parmi un réseau exclusif formé de milliers de professionnels d'excellente réputation maintenu par Smart Reno. Les utilisateurs sont invités à donner des commentaires sur leur expérience avec chaque entrepreneur, et seuls les entrepreneurs qui reçoivent continuellement des commentaires positifs demeurent dans le réseau.

En plus de cibler le marché en ligne de la mise en relation de consommateurs et de professionnels de la rénovation, Smart Reno a également développé un logiciel de gestion des projets de rénovation utilisé par de grands détaillants en rénovation domiciliaire pour gérer leurs services d'installation.

Grâce à RBC Projet Entreprise, Smart Reno aura accès aux ressources nécessaires pour rapidement étendre ses activités d'un bout à l'autre du Canada, accroître ses capacités dans le marché et rehausser l'expérience utilisateur des consommateurs et des professionnels de la rénovation.

« Nous avons passé sept ans à faire croître Smart Reno et atteint une position de chef de file dans nos marchés cibles. Notre intégration à RBC Projet Entreprise nous permettra d'améliorer considérablement la rénovation à l'échelle du Canada, a affirmé Andrei Uglar, fondateur et chef de la direction de Smart Reno. Nous nous réjouissons de collaborer avec RBC Projet Entreprise, avec laquelle nous partageons la mission de simplifier et d'améliorer la vie des canadiens grâce une expérience client exceptionnelle, afin de permettre à Smart Reno d'atteindre de nouveaux sommets et de faire sa marque de manière significative dans le secteur de la rénovation. »

Aperçu de RBC Projet Entreprise

RBC Projet Entreprise inc., filiale de la Banque Royale du Canada, va au-delà des services bancaires pour créer des solutions significatives qui touchent tous les canadiens. Nous réalisons de nouveaux projets, faisons l'acquisition d'entreprises en croissance, réalisons des investissements et établissons des partenariats avec des organisations qui partagent notre vision. Pour en savoir plus, allez à RBCVentures.ca.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 84 000 employés qui concrétisent notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à plus de 16 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

