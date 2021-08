Cette solution évoluée permettra aux entreprises de gagner du temps, d'envoyer et de recevoir instantanément des fonds, et d'avoir accès aux données qui simplifieront le processus de rapprochement.

TORONTO, le 4 août 2021 /CNW/ - Les entreprises canadiennes, aux premières lignes d'une économie axée sur l'accessibilité en tout temps, ne cessent d'adapter leurs activités et leurs modèles de service à l'économie numérique, et elles s'attendent à ce que les solutions de paiement suivent le rythme. Pour répondre à ce besoin, RBC a lancé aujourd'hui Virement Interac pour entreprise, une solution améliorée qui offre à ses entreprises clientes la possibilité d'effectuer leurs paiements en temps réel et accompagnés de données.

Rehaussant les solutions de paiement d'avant-garde de RBC, le service Virement Interac pour entreprise offre trois avantages clés :

Possibilité d'envoyer et de recevoir de l'argent instantanément. Avec Virement Interac pour entreprise, les clients peuvent effectuer et recevoir des paiements en tout temps. Les opérations sont traitées en temps réel et les fonds sont aussitôt mis à la disposition des bénéficiaires.

Avec Virement pour entreprise, les clients peuvent effectuer et recevoir des paiements en tout temps. Les opérations sont traitées en temps réel et les fonds sont aussitôt mis à la disposition des bénéficiaires. Souplesse en matière d'acheminement des paiements. En ayant la possibilité d'envoyer et de recevoir des paiements à l'aide du numéro de compte, de l'adresse courriel ou du numéro de téléphone mobile du destinataire, les entreprises peuvent choisir le mode de paiement qui leur convient le mieux, ainsi qu'à leurs clients et à leurs fournisseurs.

En ayant la possibilité d'envoyer et de recevoir des paiements à l'aide du numéro de compte, de l'adresse courriel ou du numéro de téléphone mobile du destinataire, les entreprises peuvent choisir le mode de paiement qui leur convient le mieux, ainsi qu'à leurs clients et à leurs fournisseurs. Accès transparent aux données de paiement. Les remises ainsi effectuées au moyen d'une solution numérique automatisée permettront aux entreprises d'économiser temps et argent. Des données importantes relatives au paiement - détails de la facture, message de l'expéditeur, etc. - seront comprises avec chaque opération, conformément à la norme ISO 20022 reconnue mondialement. Les paiements accompagnés de données vont permettre aux entreprises non seulement d'abandonner peu à peu l'utilisation des chèques et des méthodes de paiement sur support papier, sources de perte de temps, mais aussi de rapprocher facilement leurs opérations.

« Des paiements rapides et efficaces sont essentiels à la réussite opérationnelle d'une entreprise dans une économie numérique, branchée en permanence. En introduisant plus de rapidité, de flexibilité et de données dans le processus de paiement, le service Virement Interac pour entreprise permet aux entreprises d'optimiser leurs flux de trésorerie, de gagner du temps en abandonnant les chèques papier, et de simplifier significativement leur processus de rapprochement comptable, explique Ramesh Siromani, premier vice-président, Paiements, RBC. RBC est fière d'offrir cette nouvelle fonctionnalité, manifestation de son engagement continu à promouvoir les innovations en matière de paiement et à offrir à ses clients une expérience bancaire numérique de premier plan. Ce faisant, nous aidons nos clients à concrétiser leurs projets, à passer plus de temps avec leurs clients et à se concentrer sur la croissance de leur entreprise. »



Le lancement de Virement Interac pour entreprise marque la toute dernière étape de l'engagement de RBC à l'égard de l'innovation dans le domaine des paiements bancaires numériques.



En 2015, RBC a lancé Virement Interac en vrac (comptes fournisseurs), doté depuis peu de fonctionnalités qui permettent d'effectuer des paiements riches en données et d'en relever la limite. En 2020, RBC a été la première banque canadienne à optimiser cette solution en lançant Virement Interac en vrac (comptes clients), un service numérique offert sur abonnement aux entreprises clientes et qui leur permet d'envoyer plusieurs demandes de paiement à la fois, avec des rappels automatisés pour simplifier le processus. RBC s'est vue décerner le prix de la banque modèle Celent dans la catégorie Transformation des modes de paiements pour avoir été à l'avant-garde du marché en proposant des solutions de paiement novatrices comme le service Atouts paiements RBCMC, lancé récemment. Il s'agit de la première plateforme de paiement offerte par une banque canadienne à permettre aux entreprises de combiner plusieurs sources de fonds, peu importe la banque ou le type de compte du client, de payer leurs fournisseurs par le mode de paiement de leur choix, et de bénéficier d'outils plus souples pour la gestion de leur fonds de roulement.



« S'appuyant sur l'adoption généralisée de la plateforme Interac, Virement Interac pour entreprise a modernisé les paiements commerciaux pour les rendre plus transparents et rapides, a déclaré Peter Maoloni, vice-président, Produits et services, Interac. Grâce à la possibilité d'envoyer et de recevoir des paiements enrichis de données, les entreprises canadiennes peuvent maximiser leur fonds de roulement tout en simplifiant leurs processus comptables et en optimisant leurs flux de trésorerie. »

Virement Interac pour entreprise sera offert aux clients admissibles de RBC Express. Les entreprises clientes dont le volume d'opérations de paiement est élevé peuvent s'inscrire au service enrichi Virement Interac en vrac (comptes fournisseurs et comptes clients), qui sera automatiquement doté de la fonction Interac pour entreprise.

Pour en savoir plus sur le service Virement Interac pour entreprise de RBC, allez à https://www.rbcroyalbank.com/fr/entreprises/payer-et-recevoir/virement-Interac-pour-les-entreprises.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 86 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.‎

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.rbc.com/collectivités-durabilite.

‡ Interac et Virement Interac sont des marques déposées d'Interac Corp.

SOURCE RBC Banque Royale

Renseignements: Personnes-ressources, médias : Yuri Park, [email protected] ,Communications, RBC

Liens connexes

http://www.rbc.com