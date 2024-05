Origines RBC a été créée pour soutenir la mise en œuvre des solutions, des investissements et des mesures de l'entreprise appuyant les communautés métisses, inuites et des Premières Nations et élaborer un plan d'intervention de réconciliation

TORONTO, le 28 mai 2024 /CNW/ - RBC a annoncé aujourd'hui la mise sur pied de son Bureau de la vérité et de la réconciliation, qui sera sous sa nouvelle bannière de services bancaires aux Autochtones, Origines RBC. Cela fait de RBC la première grande banque au Canada à innover de cette façon.

Depuis des décennies, RBC travaille avec les employés, les clients, les organisations et les communautés autochtones à bâtir un avenir plus prospère et axé sur la collaboration, devenant notamment en 1991 la première grande institution financière à établir une succursale à services complets dans une collectivité des Premières nations au Canada. RBC amorce la prochaine étape de son parcours avec la création d'Origines RBC, qui regroupe le nouveau Bureau de la vérité et de la réconciliation avec l'équipe Stratégie, Services bancaires aux Autochtones. Ce changement vers Origines RBC démontre les intentions de la Banque d'appliquer les principes et les normes d'un cadre de réconciliation à sa politique d'entreprise et à ses activités opérationnelles de base qui touchent les peuples autochtones, leurs terres et leurs ressources.

« Dans le cadre de ce parcours, j'ai joint plusieurs dirigeants de RBC et des dirigeants autochtones de partout au pays pour des séances d'écoute afin de nous aider à mieux comprendre les besoins et les aspirations des communautés autochtones, et d'aborder des questions comme l'établissement de relations et le consentement, » a déclaré Dave McKay, président et chef de la direction de RBC. « Nous lançons le Bureau de la vérité et de la réconciliation sous la bannière d'Origines RBC afin d'intégrer le travail de réconciliation à l'échelle de la Banque, et d'explorer les occasions de mieux intégrer les connaissances, les pratiques et les principes autochtones dans l'ensemble de nos activités. »

Origines RBC mettra en pratique le Cadre de la raison d'être RBC - Propulser des idées pour les gens et la planèteMC, selon lequel les droits de la personne et la réconciliation sont des priorités pour la Banque. Plus précisément, il s'agit d'approfondir la compréhension des activités de réconciliation et des pratiques d'intendance environnementale, et d'honorer le patrimoine, les origines, les pratiques et les principes, riches et complexes, des communautés autochtones.

Chinyere Eni a été nommée cheffe, Origines RBC. Mme Eni est membre de la Première Nation Little Pine en Saskatchewan et membre de deuxième génération de la tribu Igbo au Nigeria. Sous la direction de Mme Eni, l'équipe aura pour mandat d'accroître l'accès au capital et la prospérité des économies autochtones par la prestation intégrée de services financiers aux organismes gouvernementaux, aux organismes sans but lucratif, aux entreprises et aux clients du secteur détail. Le mandat de l'équipe est de faire de RBC un employeur de choix et de promouvoir la prospérité des communautés autochtones par ses initiatives philanthropiques et ses pratiques d'approvisionnement.

« Depuis des décennies, RBC s'associe à des communautés métisses, inuites et des Premières Nations pour stimuler la croissance économique et opérer des changements sociaux favorables. Pour pouvoir continuer à le faire d'une façon appropriée et efficace, il nous apparaissait important de transformer le mandat, l'identité et l'approche de notre équipe. » a déclaré Chinyere Eni, cheffe, Origines RBC. Nous sommes des plus enthousiastes à l'égard du lancement d'Origines RBC et de la mise sur pied de notre Bureau de la vérité et de la réconciliation, qui marquent un changement dans notre collaboration avec les communautés autochtones ; celle-ci sera plus globale et rendra mieux compte de notre responsabilité et de notre transparence en ce qui a trait aux résultats des mesures que nous prenons et à nos engagements. »

L'une des priorités du Bureau consiste à élaborer un Plan d'action pour la réconciliation, en réponse à l'appel à l'action 92 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. Dans le cadre de cet appel à l'action, on demande notamment aux entreprises de s'engager à tenir des consultations significatives, à établir des relations respectueuses et à obtenir le consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones avant de lancer des projets de développement économique.

« La transformation et l'innovation n'impliquent pas toujours que l'on doive partir de zéro. L'histoire n'est pas une progression en ligne droite. Nous pouvons tirer beaucoup de connaissances de nos expériences, de nos histoires et de nos ancêtres. Pour résoudre les grands problèmes complexes auxquels notre monde est confronté, comme accroître l'inclusion et lutter contre les changements climatiques, nous devons tirer parti du savoir, des principes et de la créativité de toutes les sources disponibles », a ajouté Mme Eni.

Depuis qu'elle a signé un protocole d'entente avec l'Assemblée des Premières Nations et promis d'honorer l'appel à l'action 92 de la Commission de vérité et réconciliation, RBC collabore avec les membres de la communauté, les organismes et les entreprises autochtones en mettant l'accent sur trois priorités : l'économie, les personnes et la collectivité. La Banque continue de mener des consultations auprès de ces groupes par l'intermédiaire de ses cercles d'écoute, afin de préparer le lancement de la première version de son Plan d'action pour la réconciliation. Ce plan visera à définir les mesures efficaces et aux effets mesurables qui seront prises pour appuyer les initiatives de réconciliation avec les communautés autochtones, tout en contribuant à accroître la transparence et la responsabilisation au sein de RBC.

RBC a récemment communiqué les conclusions et les commentaires tirés de ses plus récentes séances de cercles d'écoute avec des membres de communautés autochtones de partout au Canada, dans son rapport intitulé Bâtir un meilleur avenir tout en réparant les torts du passé. De plus, la Banque publiera en juin la 16e édition de son rapport Un chemin tracé, dans lequel on présente les points de vue, les réalisations et les histoires - d'un grand intérêt - de membres, de leaders et d'entreprises de communautés autochtones.

Actuellement, RBC répond aux besoins bancaires des communautés autochtones par l'entremise de ses neuf succursales dans des réserves, dont une nouvelle succursale dans la réserve de la Première Nation crie Enoch, et de ses six agences au Canada, dirigées par des équipes de conseillers spécialisés en services bancaires aux Autochtones. En outre, RBC fait la promotion de l'innovation, de l'éducation et de l'entrepreneuriat auprès de la prochaine génération autochtone en étant notamment fier commanditaire du défi Pow Wow Pitch, un concours annuel, ainsi que par ses programmes comme la Bourse d'études Objectif avenir RBC pour jeunes Autochtones et le programme Perfectionnement des Autochtones RBC.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'engagement de RBC en faveur de l'inclusion et de la prospérité des Autochtones, allez à rbc.com/autochtones.

