Première banque au Canada à offrir Swift Go, RBC innove encore dans le domaine des paiements et des services bancaires numériques

TORONTO, le 17 nov. 2022 /CNW/ - De nos jours, les occasions d'affaires se manifestent aux quatre coins du globe, et la réussite des entreprises canadiennes repose de plus en plus sur l'efficacité des processus de paiements internationaux. Pour répondre à ce besoin croissant, RBC a lancé aujourd'hui Swift Go, une nouvelle solution qui permet aux entreprises canadiennes d'envoyer des paiements transfrontières en devises pouvant aller jusqu'à 10 000 $, et ce, en toute rapidité, sécurité, prévisibilité et efficacité. RBC est la première institution financière canadienne à offrir à ses entreprises clientes cette capacité mise sur pied en collaboration avec J.P. Morgan et Swift.

« Swift Go est une solution de paiement transfrontière rapide, économique et prévisible qui permet aux entreprises canadiennes de mieux planifier leurs rentrées et sorties de fonds, de prévoir leurs liquidités et, ultimement, de faire des affaires à l'échelle mondiale, explique Lisa Lansdowne-Higgins, première vice-présidente, Transformation organisationnelle et dépôts d'entreprise, RBC. En lançant le service au Canada, RBC montre une fois de plus sa volonté de collaborer avec les chefs de file mondiaux de l'innovation en matière de paiements pour que ses clients aient un accès anticipé aux solutions de paiement numérique les plus récentes. »

Actuellement offert par l'entremise de la plateforme Atouts paiements RBCMC, Swift Go offre aux petites et moyennes entreprises une option de plus pour payer leurs fournisseurs partout dans le monde. Voici les principaux avantages de ce nouveau service :

Rapidité et commodité : Grâce à Swift Go , les entreprises peuvent effectuer des paiements internationaux simples, traçables et sûrs directement à partir de leurs comptes bancaires et d'autres sources de provisionnement. La solution tire parti de la technologie gpi de Swift (innovation dans les paiements mondiaux) qui permet aux utilisateurs de faire le suivi de leurs paiements et, ainsi, d'optimiser leurs flux de trésorerie et de prévoir leurs liquidités.

Grâce à , les entreprises peuvent effectuer des paiements internationaux simples, traçables et sûrs directement à partir de leurs comptes bancaires et d'autres sources de provisionnement. La solution tire parti de la technologie gpi de Swift (innovation dans les paiements mondiaux) qui permet aux utilisateurs de faire le suivi de leurs paiements et, ainsi, d'optimiser leurs flux de trésorerie et de prévoir leurs liquidités. Convivialité et prévisibilité : Le service propose une expérience utilisateur simplifiée qui aide les clients à prendre les bonnes décisions d'acheminement, tandis que sa fonction de prévalidation avancée permet à RBC de vérifier la validité du compte destinataire avant l'envoi d'un paiement. Il y a donc moins de risques d'erreurs, de retards ou de retours de paiement coûteux.

Le service propose une expérience utilisateur simplifiée qui aide les clients à prendre les bonnes décisions d'acheminement, tandis que sa fonction de prévalidation avancée permet à RBC de vérifier la validité du compte destinataire avant l'envoi d'un paiement. Il y a donc moins de risques d'erreurs, de retards ou de retours de paiement coûteux. Tarification concurrentielle et transparente : Le traitement des paiements effectués par l'entremise de Swift Go est moins coûteux que celui des services de télévirement traditionnels. Les entreprises qui utilisent Swift Go peuvent voir les délais de traitement et le coût final d'un paiement avant son envoi - montant, frais et taux de change - ce qui leur permet de transférer le montant nominal de l'opération sans déduction.

« Nous sommes ravis de travailler avec RBC afin d'offrir des services de paiements transfrontières de valeur peu élevée par l'entremise de Swift Go, dit Rohit Godara, chef de produit mondial (Xpedite Remit), J.P. Morgan. La solution offre aux clients la possibilité de faire des paiements consommateurs au moyen d'une infrastructure de compensation en temps réel ou locale, qui prendra en charge 75 % du volume des envois internationaux de fonds d'ici 2023. »

« Le segment des consommateurs et des PME est parmi ceux qui connaissent la croissance la plus rapide dans le secteur des paiements transfrontières, de dire Rosemary Stone, cheffe de l'expansion des affaires, Swift. Swift Go représente donc une solution robuste pour les membres du réseau Swift de ce secteur. Nous sommes ravis que RBC ait choisi Swift Go pour bonifier encore davantage son offre de services bancaires de premier ordre et introduire une solution de paiements transfrontières instantanés et sans tracas sur le marché canadien. »

Le lancement de Swift Go marque la toute dernière étape de l'engagement de RBC à l'égard de l'innovation dans le domaine des paiements bancaires numériques. En 2019, la banque avait déjà adopté l'initiative gpi de Swift en mettant en place une nouvelle capacité de suivi en temps réel des télévirements. La banque a également pris part au projet pilote international connexe de Swift et a activement collaboré avec l'équipe responsable de la vision de l'initiative pour simplifier les relations avec les correspondants et améliorer la transparence et la traçabilité des paiements.

RBC s'est vue décerner le prix du meilleur fournisseur de gestion de trésorerie au Canada 2022 par le magazine Global Finance ainsi que le prix de la banque modèle Celent 2021 dans la catégorie Transformation des modes de paiements pour avoir été à l'avant-garde du marché en proposant des solutions de paiement novatrices comme le service Atouts paiements RBCMC. Il s'agit de la première plateforme de paiement offerte par une banque canadienne à permettre aux entreprises de combiner plusieurs sources de fonds, peu importe la banque ou le type de compte du client, de payer leurs fournisseurs par le mode de paiement de leur choix, et de bénéficier d'outils plus souples pour la gestion de leur fonds de roulement.

Pour en savoir plus sur Swift Go dans Atouts paiements RBCMC, visitez le site rbc.com/payedge.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 92 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir‑faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États‑Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social.

SOURCE RBC Banque Royale

Renseignements: Personne-ressource, médias : Yuri Park, Communications RBC, [email protected]