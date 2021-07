Les titulaires de carte de crédit et de débit RBC admissibles pourront économiser encore plus et obtenir plus de récompenses à l'achat de cartes-cadeaux, à la livraison de repas, à l'échange de points et plus encore.

TORONTO, le 23 juill. 2021 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RBC) a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle campagne, Encore plus ici, conçue pour inciter les Canadiens à renouer avec les entreprises qu'ils aiment. La campagne, qui fait suite à celle de l'été dernier (Points d'ici), donne aux titulaires de carte de crédit et de débit RBC admissibles la possibilité d'obtenir encore plus de valeur, d'économies et de récompenses auprès de certaines de leurs entreprises et marques préférées.