TORONTO, le 6 nov. 2025 /CNW/ - Lors de la remise des prix LSEG Lipper Canada 2025, RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (RBC GMA Inc.) a été récompensée dans diverses catégories pour avoir offert à ses clients un rendement ajusté au risque constamment solide.

« Je suis très reconnaissant que le travail assidu de nos équipes de placement ait été récompensé cette année encore à la remise des prix LSEG Lipper Canada, a déclaré Dan Chornous, chef des placements, RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. Nos équipes ne ménagent aucun effort pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers, et une telle marque de reconnaissance externe confirme le dévouement dont elles font preuve. J'aimerais remercier les organisateurs de la remise des prix LSEG Lipper Canada et féliciter nos équipes de placement ainsi que leur personnel de soutien pour cet exploit remarquable. »

Au total, dix prix ont été décernés à des fonds de RBC GMA Inc. dans les catégories suivantes :

Nom du fonds Catégorie du Comité de normalisation

des fonds d'investissement du Canada

(« CIFSC ») Périodes

visées Fonds à revenu de dividendes Phillips, Hager & North - série F Actions canadiennes de dividendes et de revenu 10 ans Solution de versement géré RBC - Évolué Plus, série F Équilibrés canadiens neutres 10 ans Fonds mondial de croissance de dividendes RBC - série F Actions mondiales de dividendes et de revenu 10 ans Fonds nord-américain de croissance RBC - série F Actions nord-américaines 10 ans Fonds à revenu de dividendes Phillips, Hager & North (série F) Actions américaines de dividendes et de revenu 10 ans Fonds d'actions de croissance de sociétés américaines à moyenne capitalisation RBC - série F Actions de PME américaines Dans trois ans Fonds d'actions de croissance de sociétés américaines à moyenne capitalisation RBC - série F Actions de PME américaines 10 ans FNB quantitatif leaders de dividendes européens RBC - parts en USD Actions européennes 5 ans FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC - parts en USD Actions américaines de dividendes et de revenu Dans trois ans FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC - parts en USD Actions américaines de dividendes et de revenu 5 ans

Veuillez consulter votre conseiller et lire le prospectus ou le document Aperçu du fonds avant d'investir. Les placements en fonds communs peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi et des frais et dépenses de gestion. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les taux de rendement indiqués représentent l'historique des rendements globaux annuels composés pour les périodes indiquées et tiennent compte de l'évolution de la valeur des parts ainsi que du réinvestissement de toutes les distributions, mais non des frais de vente, de rachat et de distribution ou des frais facultatifs ni de l'impôt sur le revenu exigible du porteur de parts, qui auraient diminué le rendement. Les fonds RBC, les fonds BlueBay et les fonds PH&N sont offerts par RBC GMA Inc. et distribués par des courtiers autorisés au Canada. RBC GMA Inc. fait partie du groupe de sociétés de RBC GMA et est une filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada.

Les prix Lipper ont été décernés aux fonds affichant le meilleur rendement ajusté au risque pour la période terminée le 31 juillet 2024.

Le Fonds à revenu de dividendes Phillips, Hager & North, série F, a reçu le prix Lipper 2025 dans la catégorie Actions canadiennes de dividendes et de revenu, qui comprend 47 fonds, pour la période de dix ans terminée le 31 juillet 2025. Rendement du fonds pour la période terminée le 30 septembre 2025 : 17,7 % sur un an, 16,9 % sur trois ans, 16,4 % sur cinq ans, 11,2 % sur dix ans, 7,1 depuis la création (juin 2007).

La Solution de versement géré RBC - Évolué Plus, série F, a reçu le prix Lipper 2025 dans la catégorie Équilibrés canadiens neutres pour la période de 10 ans terminée le 31 juillet 2025, sur un total de 44 fonds. Rendement du fonds pour la période terminée le 30 septembre 2025 : 12,9 % sur un an, 13,9 % sur trois ans, 10,7 % sur cinq ans, 8,4 % sur dix ans, 7,2 % depuis la création (avril 2002).

Le Fonds mondial de croissance de dividendes RBC, série F, a reçu le prix Lipper 2025 dans la catégorie Actions mondiales de dividendes et de revenu, qui comprend 20 fonds, pour la période de dix ans terminée le 31 juillet 2025. Rendement du fonds pour la période terminée le 30 septembre 2025 : 16,0 % sur un an, 18,7 % sur trois ans, 12,8 % sur cinq ans, 12,1 % sur dix ans, 7,8 % depuis la création (août 2001).

Le Fonds nord-américain de croissance RBC, série F, a reçu le prix Lipper 2025 dans la catégorie Actions nord-américaines pour la période de 10 ans terminée le 31 juillet 2025, sur un total de 13 fonds. Rendement du fonds pour la période terminée le 30 septembre 2025 : 22,0 % sur un an, 22,1 % sur trois ans, 15,6 % sur cinq ans, 12,5 % sur dix ans, 9,5 % depuis la création (août 2001).

Le Fonds à revenu de dividendes américain Phillips, Hager & North, série F, a reçu le prix Lipper 2025 dans la catégorie FNB d'actions américaines de dividendes et de revenu, qui comprend 16 fonds, pour la période de dix ans terminée le 31 juillet 2025. Rendement du fonds pour la période terminée le 30 septembre 2025 : 19,2 % sur un an, 21,7 % sur trois ans, 16,2 % sur cinq ans, 13,8 % sur dix ans, 12,9 % depuis la création (octobre 2008).

Le Fonds d'actions de croissance de sociétés américaines à moyenne capitalisation RBC, série F, a reçu le prix Lipper 2025 dans la catégorie Actions américaines à petite et à moyenne capitalisation pour les périodes de trois et dix ans se terminant le 31 juillet 2025, sur un total de 29 et de 20 fonds, respectivement. Rendement du fonds pour la période terminée le 30 septembre 2025 : 21,0 % sur un an, 19,2 % sur trois ans, 13,6 % sur cinq ans, 13,3 % sur dix ans, 7,9 % depuis la création (août 2001).

Le FNB quantitatif leaders de dividendes européens RBC (parts en USD), a reçu le prix Lipper 2025 dans la catégorie FNB d'actions européennes, qui comprend 10 fonds, pour la période de dix ans terminée le 31 juillet 2025. Rendement du fonds pour la période terminée le 30 septembre 2025 : 21,4 % sur un an, 26,1 % sur trois ans, 13,5 % sur cinq ans, 7,6 % sur dix ans, 6,1 % depuis la création (octobre 2014).

Le FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC (parts en USD), a reçu le prix Lipper 2025 dans la catégorie FNB d'actions américaines de dividendes et de revenus pour les périodes de trois et cinq ans se terminant le 31 juillet 2025, sur un total de 17 et de 15 fonds, respectivement. Rendement du fonds pour la période terminée le 30 septembre 2025 : 13,7 % sur un an, 24,9 % sur trois ans, 17,4 % sur cinq ans, 14,6 % sur dix ans, 12,6 % depuis la création (août 2014).

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 101 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 19 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, allez à rbc.com.‎

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus, allez à rbc.com/gensetplanete.

À propos de RBC Gestion mondiale d'actifs

RBC Gestion mondiale d'actifs (RBC GMA) est la division de gestion d'actifs de Banque Royale du Canada (RBC). RBC GMA est un fournisseur mondial de services et de solutions de gestion de placements pour les investisseurs institutionnels, la clientèle fortunée et les particuliers. La société offre des comptes distincts, des fonds en gestion commune, des fonds communs de placement, des fonds de couverture, des fonds négociés en bourse et des stratégies de placement spécialisées. Les fonds RBC, les fonds BlueBay, les fonds PH&N et les FNB RBC sont offerts par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (RBC GMA Inc.) et distribués au Canada par des courtiers autorisés. Le groupe des sociétés de RBC GMA, qui regroupe RBC GMA Inc. (y compris PH&N Institutionnel), gère environ 740 milliards de dollars d'actifs et compte environ 1 600 employés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

À propos des prix LSEG Lipper

Chaque année, les prix LSEG Lipper visent à souligner l'excellence des fonds et des sociétés de fonds qui offrent constamment de bons rendements ajustés au risque par rapport à leurs concurrents.

Les prix LSEG Lipper sont fondés sur la notation Lipper Leader pour la constance des rendements, une mesure du rendement corrigé du risque calculé sur 36, 60 et 120 mois. Le fonds qui obtient la note Lipper Leader pour la constance des rendements (rendement réel) la plus élevée de chaque catégorie à laquelle il est admissible remporte un prix LSEG Lipper. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site lipperfundawards.com. Bien que LSEG Lipper déploie des efforts raisonnables afin d'assurer l'exactitude et la fiabilité des données utilisées pour l'attribution des prix, leur exactitude n'est pas garantie par LSEG Lipper.

