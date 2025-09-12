TORONTO, le 12 sept. 2025 /CNW/ - RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (« RBC GMA Inc. ») a annoncé aujourd'hui la valeur finale de sept fonds négociés en bourse RBC (les « FNB RBC »).

Comme il a été communiqué plus tôt cette année, le FNB d'obligations gouvernementales canadiennes Objectif 2025 RBC (TSX : RGQN), le FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes Objectif 2025 RBC (TSX : RQN) et le FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif 2025 RBC (TSX : RUQN/RUQN.U) sont arrivés à échéance aujourd'hui, le vendredi 12 septembre 2025, à la clôture du marché. De plus, quatre FNB RBC, le FNB indiciel de rendement RBC Banks US (TSX : RUBY / RUBY.U), le FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC (CAD - Couvert) (TSX : RUBH), le FNB quantitatif leaders de dividendes de marchés émergents RBC (TSX : RXD / RXD.U) et le FNB d'obligations canadiennes à court terme RBC PH&N (TSX : RPSB), ont également été dissous aujourd'hui à la clôture du marché.

Les FNB RBC ont été radiés volontairement de la Bourse de Toronto, à la demande de RBC GMA Inc., à la clôture du marché le mercredi 10 septembre 2025.

Le produit de la liquidation de l'actif, moins le passif et les dépenses découlant de l'arrivée à l'échéance ou de la dissolution de chacun des FNB RBC, selon le cas (le « produit de la dissolution ») se présente comme suit :

Nom du fonds Symbole

boursier

du fonds Distribution finale VL après

distribution

par part Produit de la

dissolution

par part Revenu

par part Gain en

capital

par part FNB d'obligations gouvernementales canadiennes Objectif 2025 RBC RGQN 0,000 $ 0,0000 $ 20,6391 $ 20,6391 $ FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes Objectif 2025 RBC RQN 0,016 $ 0,0000 $ 20,4837 $ 20,4997 $ FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif 2025 RBC RUQN 0,000 $ 0,0000 $ 20,7379 $ 20,7379 $ FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif 2025 RBC (parts en USD)* RUQN.U 0,000 $ 0,0000 $ 14,9825 $ 14,9825 $ FNB d'obligations canadiennes à court terme RBC PH&N RPSB 0,000 $ 0,0000 $ 20,0627 $ 20,0627 $ FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC RUBY 0,000 $ 0,0000 $ 26,8490 $ 26,8490 $ FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC (parts USD)* RUBY.U 0,000 $ 0,0000 $ 19,3976 $ 19,3976 $ FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC (CAD - Couvert) RUBH 0,000 $ 0,0000 $ 21,7766 $ 21,7766 $ FNB quantitatif leaders de dividendes de marchés émergents RBC RXD 0,000 $ 0,0000 $ 24,1308 $ 24,1308 $ FNB quantitatif leaders de dividendes de marchés émergents RBC (parts en USD)* RXD.U 0,000 $ 0,0000 $ 17,4338 $ 17,4338 $

* Les montants par part ($) indiqués ci-dessus sont en USD pour les fonds RUQN.U, RUBY.U et RXD.U.

Le produit de la dissolution versé à chaque porteur de parts correspond à la somme de la distribution finale (le cas échéant) par part, et de la valeur liquidative par part après distribution indiquée dans le tableau ci-dessus, et représente l'actif net restant du FNB RBC concerné.

Chaque porteur de parts recevra le produit de la dissolution au prorata et n'aura aucune autre mesure à prendre.

Le produit de la dissolution sera versé à Services de dépôt et de compensation CDS inc. et remis aux investisseurs en fonction des délais de traitement de chaque courtier.

Pour plus d'information au sujet des FNB RBC, allez au www.rbcgam.com/solutionsfnb.

Les placements dans des FNB peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du FNB pertinent avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne se répètent pas nécessairement. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. Les FNB RBC ne visent pas à procurer, à l'échéance, un montant prédéterminé. Le rendement des indices ne représente pas le rendement des FNB RBC. RBC GMA Inc., membre du groupe de sociétés de RBC GMA et filiale indirecte en propriété exclusive de Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC.

Le FNB d'obligations gouvernementales canadiennes Objectif 2025 RBC, le FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes Objectif 2025 RBC et le FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif 2025 RBC ne visaient pas à offrir un montant prédéterminé à l'échéance, et le montant que l'investisseur reçoit peut être supérieur ou inférieur au placement initial.

Le FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes Objectif 2025 RBC a été conçu uniquement par RBC GMA Inc. et n'était lié d'aucune façon au London Stock Exchange Group plc et aux sociétés de son groupe (collectivement, le « LSEG »), qui ne les parrainent pas, ne se prononcent pas sur ceux-ci, ne vendent pas leurs parts et n'en font pas la promotion. Tous les droits relatifs à l'indice des obligations de société à échéance 2025 FTSE Canada sont dévolus à la société pertinente du LSEG qui est propriétaire de cet indice. « FTSE® » est une marque de commerce de la société pertinente du LSEG et est utilisée sous licence par toute autre société du LSEG.

L'indice des obligations de société à échéance 2025 FTSE Canada est calculé par FTSE Global Debt Capital Markets Inc. ou sa société affiliée, son mandataire ou son associé ou pour leur compte. Le LSEG n'assume aucune responsabilité envers quiconque découlant a) de l'utilisation de l'indice des obligations de société à échéance 2025 FTSE Canada, du fondement sur celui-ci ou d'une erreur y figurant ou b) d'un placement dans le FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes Objectif 2025 RBC ou de son exploitation. Le LSEG ne fait aucune déclaration ou prédiction ni ne donne aucune garantie quant aux résultats que peut produire le FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes Objectif 2025 RBC ou quant à la pertinence de l'indice des obligations de société à échéance 2024 FTSE Canada aux fins auxquelles RBC GMA Inc. l'utilisait.

Le FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC et le FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC (CAD - Couvert) ont été conçus uniquement par RBC GMA Inc., et Solactive AG (« Solactive ») ne les parrainait pas, n'en faisait pas la promotion, ne vendait pas leurs parts et ne se prononçait pas sur ceux-ci. L'indice Solactive U.S. Bank Yield NTR Index et l'indice Solactive U.S. Bank Yield NTR (CAD Hedged) Index sont calculés et publiés par Solactive. Solactive n'offre aucune garantie ni assurance expresse ou implicite quant aux résultats découlant de l'utilisation de l'indice ou de sa valeur, et elle ne fait aucune déclaration quant à la pertinence d'investir dans les FNB susmentionnés.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 101 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 19 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, allez à rbc.com.‎

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus, allez à rbc.com/lesgensetlaplanete.

À propos de RBC Gestion mondiale d'actifs

RBC Gestion mondiale d'actifs (RBC GMA) est la division de gestion d'actifs de Banque Royale du Canada (RBC). RBC GMA est un fournisseur mondial de services et de solutions de gestion de placements pour les investisseurs institutionnels, la clientèle fortunée et les particuliers. La société offre des comptes distincts, des fonds en gestion commune, des fonds communs de placement, des fonds de couverture, des fonds négociés en bourse et des stratégies de placement spécialisées. Les fonds RBC, les fonds BlueBay, les fonds PH&N et les FNB RBC sont offerts par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (RBC GMA Inc.) et distribués au Canada par des courtiers autorisés. Le groupe des sociétés de RBC GMA, qui regroupe RBC GMA Inc. (y compris PH&N Institutionnel), gère environ 740 milliards de dollars d'actifs et compte environ 1 600 employés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Brandon Dorey, Communications, RBC GMA, 647 262-6307

SOURCE RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.