La Banque Royale du Canada prolonge jusqu'en 2032 son parrainage de l'Institut Vector, afin de promouvoir l'innovation responsable en IA et le perfectionnement du talent

Le partenariat de longue date de RBC continuera de favoriser le leadership du Canada en matière de recherche et d'innovation dans le domaine de l'IA.

TORONTO, le 30 juill. 2026 /CNW/ -- La Banque Royale du Canada a annoncé aujourd'hui le renouvellement de sa commandite de niveau Platine de l'Institut Vector pour une période additionnelle de cinq ans, jusqu'en 2032. En tant que commanditaire fondateur, RBC collabore avec l'Institut Vector depuis 2017 pour faire progresser la recherche en IA, l'innovation et le perfectionnement des talents au Canada en appliquant des techniques de pointe dans des domaines tels que l'IA agentique, la génération avec récupération augmentée, la vision artificielle et l'apprentissage fédéré pour favoriser l'adoption responsable de l'IA dans l'ensemble de la Banque et renforcer l'écosystème global de l'IA au Canada.

RBC est un chef de file de l'IA dans le secteur des services financiers au Canada et à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, RBC occupe la première place au Canada et la troisième place au niveau mondial pour ce qui est de sa maturité en IA, parmi 50 institutions financières mondiales. Cette reconnaissance reflète non seulement un investissement dans le talent et l'innovation, mais aussi dans la recherche en intelligence artificielle, l'innovation responsable et la création d'occasions pour propriété intellectuelle au Canada.

« À RBC, nous croyons avoir le devoir de faire progresser l'écosystème canadien de l'IA, déclare Bruce Ross, chef de groupe, Intelligence artificielle, RBC. L'Institut Vector regroupe des talents de calibre mondial et les recherches les plus pointues en intelligence artificielle. Ce partenariat permet à RBC d'avoir accès aux talents supérieurs et de renforcer l'infrastructure qui maintient en poste les meilleurs chercheurs et innovateurs du Canada. Il nous aide également à définir des normes en matière d'IA responsable pour le secteur. »

Plus tôt cette année, RBC a annoncé la création d'un groupe spécialisé en IA relevant du chef de la direction. Misant sur les capacités existantes et les meilleurs talents en IA, le groupe IA de RBC contribuera à accélérer la réalisation des ambitions de la banque dans ce domaine en travaillant en étroite collaboration avec les équipes opérationnelles et fonctionnelles de la Banque pour transformer les cas d'usage de l'IA à fort potentiel en solutions immédiatement commercialisables qui offrent de la valeur à la clientèle. En collaboration avec Vector au cours des neuf dernières années, RBC a réalisé 30 projets d'IA appliquée, déployé des capacités avancées en matière d'IA, et recruté 200 spécialistes en IA affiliés à l'Institut.

« RBC travaille avec l'Institut Vector depuis sa création, et ce renouvellement reflète une conviction commune selon laquelle le leadership du Canada en matière d'IA mérite non seulement qu'on y investisse, mais aussi qu'on le porte. RBC se distingue par sa volonté à établir la norme en matière d'IA responsable dans les services financiers, non seulement à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle mondiale. Cette ambition, jumelée à un engagement à long terme pour perfectionner le talent et la recherche à l'interne, contribue à faire progresser l'ensemble de l'écosystème », déclare Glenda Crisp, présidente et cheffe de la direction de l'Institut Vector.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 101 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 19 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com/gensetplanete.

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Briana D'Archi

SOURCE RBC Groupe Financier