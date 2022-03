Accessible dans l'appli Mobile RBC, cette nouvelle fonction aide les Canadiens à simplifier l'expérience de gestion et de règlement des dépenses de groupe.

TORONTO, le 7 mars 2022 /CNW/ - RBC a lancé aujourd'hui Partager entre amis, une nouvelle fonction qui permet aux clients de RBC de simplifier et de gérer facilement leurs dépenses de groupe. Une première pour une banque canadienne, la fonction Partager entre amis, est offerte dans l'appli Mobile RBC et permet aux clients de diviser le coût d'une dépense entre plusieurs contacts, de demander l'argent et de faire le suivi des personnes qui ont payé.

Les clients de RBC peuvent choisir d’entrer des montants précis ou de diviser le montant également entre les contacts (Groupe CNW/RBC Banque Royale)

La pandémie a changé la façon dont les Canadiens transfèrent de l'argent, et de plus en plus d'entre eux choisissent de gérer leurs finances sur leur appareil mobile. Depuis janvier 2020, RBC a enregistré une augmentation de 23 % du nombre d'utilisateurs mobiles actifs et 87 % de ses clients1 sont maintenant actifs numériquement. Le volume mensuel de télévirements envoyés par les clients de RBC a atteint un niveau sans précédent de 74 % depuis le début de la pandémie.

« Au cours des deux dernières années, nous avons constaté une croissance rapide du nombre de clients qui envoient et demandent de l'argent par l'entremise de notre appli Mobile RBC », a déclaré Peter Tilton, premier vice-président, Numérique à RBC. « L'ajout de Partager entre amis à notre liste croissante de solutions de paiement mobile est très intéressant, car la fonction offre à nos clients un moyen rapide, pratique et sûr de gérer leurs dépenses de groupe, ce qui atténue les frictions. »

Maintenant, les clients de RBC peuvent utiliser Partager entre amis dans l'appli Mobile RBC en suivant trois étapes faciles :

Entrer un montant à diviser : Sélectionner les bénéficiaires ; et Envoyer la demande.

« Nous sommes heureux d'offrir Partager entre amis, une nouvelle innovation numérique et le plus récent avantage ajouté à RBC Proximité, notre forfait de services bancaires courants le plus complet », a déclaré Sean Amato-Gauci, vice-président directeur, Cartes, paiements et services bancaires, RBC. « Nous avons tous connu les inconvénients liés au partage de l'addition et des dépenses pour des voyages ou des repas de groupe. Cette fonction témoigne des avantages importants auxquels les clients peuvent avoir accès lorsqu'ils font affaire avec RBC. »

Puisque la fonction est intégrée à l'appli Mobile RBC, les clients peuvent profiter des outils de sécurité numérique de premier ordre de RBC, comme la vérification en deux étapes, les alertes bidirectionnelles à la fraude, la surveillance antifraude et la Garantie de sécurité des Services bancaires numériques RBC .

La fonction Partager entre amis a été développée en fonction de la rétroaction obtenue grâce à Primeurs RBC, l'application d'innovation bêta de RBC, qui offre aux clients l'occasion d'essayer de nouvelles caractéristiques numériques et novatrices avant leur lancement dans l'appli Mobile RBC. Elle représente l'une des nombreuses façons dont RBC continue d'établir des expériences numériques de confiance, conviviales et personnalisées que les Canadiens apprécient.

Cette nouvelle capacité numérique témoigne de l'engagement continu de RBC à ajouter de la valeur et à assurer la tranquillité d'esprit des clients qui gèrent leurs finances de façon numérique.

Pour en savoir plus, allez à rbc.com ou téléchargez l'appli Mobile RBC.

___________________________ 1 Clients actifs de RBC ayant utilisé l'un des six modes de prestation de RBC (Banque en direct, appli Mobile RBC, réponse vocale interactive, Centre de conseils, succursale, GAB) sur une période de 90 jours.

