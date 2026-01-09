TORONTO, le 9 janv. 2026 /CNW/ - RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (RBC GMA Inc.) a annoncé aujourd'hui qu'elle est à la recherche d'un sous-conseiller de remplacement pour son Portefeuille privé d'actions américaines de croissance RBC (le « Portefeuille »). Brown Advisory, LLC demeurera sous-conseiller du Portefeuille jusqu'à ce qu'un nouveau sous-conseiller soit sélectionné. RBC GMA Inc. supervisera la gestion des placements du Portefeuille pour assurer une transition harmonieuse.

