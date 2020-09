Les particuliers et les entreprises peuvent profiter d'une expérience d'ouverture de compte à distance plus simple, rapide et pratique

TORONTO, le 8 sept. 2020 /CNW/ - Alors que la demande de solutions numériques continue d'augmenter, RBC a annoncé aujourd'hui le lancement de processus améliorés d'ouverture de compte de dépôt numérique pour les particuliers et les entreprises, leur offrant la souplesse nécessaire pour ouvrir un compte à partir de l'endroit qui leur convient le mieux.

« Offrir aux clients une expérience d'ouverture de compte exceptionnelle est une priorité absolue pour nous, a souligné Sean Amato-Gauci, vice-président directeur, Cartes, paiements et services bancaires, RBC. Les trois options uniques offertes aux clients leur permettront d'ouvrir un compte à distance au moyen d'une solution numérique simple et sécurisée tout en ayant accès à l'expertise de nos conseillers. Compte tenu de l'adoption accrue de solutions bancaires numériques, nous croyons que les clients accueilleront avec enthousiasme la possibilité d'ouvrir un compte au moment et à l'endroit qui leur conviennent. »

Dans la conception de ces solutions, RBC a positionné l'Expérience client autour de quatre caractéristiques fondamentales :

Accès : La COVID-19 et le besoin de distanciation physique ont exercé des pressions sur l'accès des Canadiens à de nombreux services de base. La numérisation complète du processus global d'ouverture de compte permet à un plus grand nombre de Canadiens de commencer rapidement, facilement et en toute sécurité à faire affaire avec RBC en fonction de leurs besoins personnels ou d'entreprise. Cette nouveauté est particulièrement pertinente pour les gens des collectivités rurales, où il peut être difficile de se rendre en succursale, de même que pour les aînés et les personnes à risque qui veulent éviter les lieux publics ; et pour les nouveaux arrivants qui ont besoin d'accéder aux services bancaires, même s'ils doivent s'isoler à leur arrivée. Les propriétaires d'entreprise ont quant à eux la possibilité d'accéder aux services bancaires de RBC à partir de leur établissement afin qu'ils consacrent moins de temps aux tâches administratives et plus de temps à leurs clients.





« L'ouverture d'un compte d'entreprise est une étape importante pour gérer efficacement les finances de l'entreprise et les flux de trésorerie quotidiens nécessaires à sa croissance, souligne Greg Grice, vice-président directeur, Services financiers à l'entreprise, à RBC. Grâce à ce processus d'ouverture de compte entièrement en ligne, les propriétaires d'entreprise peuvent consacrer moins de temps à cette tâche administrative essentielle et revenir à ce qui compte le plus : établir des relations avec les clients, prendre soin de leurs employés et faire croître leur entreprise. »

Le processus d'ouverture de compte numérique entièrement à distance de RBC appuie l'engagement continu de la Banque et ses efforts accélérés d'offrir aux Canadiens et aux entreprises une expérience bancaire harmonieuse à l'ère numérique, tout en assurant la sécurité et la tranquillité d'esprit du client. RBC a mis en place plusieurs outils numériques de pointe, axés sur les données, comme Budgets NOMIMC, Demandez à NOMIMC et diverses améliorations aux services bancaires mobiles pour les particuliers. Afin de soutenir les entreprises clientes, RBC a mis en marché les solutions Perspectives NOMIMC, Avantages Perspectives RBCMC et des solutions numériques qui répondent à leurs besoins bancaires, comme Virage numériqueMC, OwnrMC et Moneris Online® et BookmarkMC.

Les options d'ouverture d'un compte d'entreprise en libre-service et avec l'aide d'un conseiller sont maintenant offertes, de même que l'option avec l'aide d'un conseiller pour l'ouverture d'un compte de particulier. Des améliorations seront apportées aux options libre-service pour les comptes de particulier au cours des prochaines semaines. D'ici là, les clients pourront également utiliser l'appli Mobile pour ouvrir un compte de particulier. Par ailleurs, l'accès à d'autres options est toujours offert aux clients pour l'ouverture d'un compte de dépôt s'ils ont d'autres types de pièces d'identité ou s'ils ne sont pas encore à l'aise d'utiliser les solutions d'ouverture de compte à distance.

Une plateforme numérique unique est utilisée pour les processus d'ouverture de compte à distance. RBC peut ainsi offrir aux clients des fonctions et des produits numériques novateurs intégrés de façon harmonieuse, et ce, de manière plus rapide, afin de créer une Expérience client optimale.

