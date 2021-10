Cette nouvelle solution de financement permet aux entrepreneurs noirs du Canada d'obtenir des prêts pouvant atteindre 250 000 $ pour démarrer, gérer et faire croître leur entreprise‡

TORONTO, le 12 oct. 2021 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RBC) a annoncé aujourd'hui le lancement du prêt aux entrepreneurs noirs RBC, une nouvelle solution de financement qui accorde aux entrepreneurs noirs admissibles du Canada des prêts allant jusqu'à 250 000 $.

« Les entrepreneurs noirs sont encore les plus fortement touchés par le manque d'accès au capital et aux ressources nécessaires à leur réussite. Le secteur des services financiers joue un rôle important dans l'inclusion et la prospérité des entreprises, qui contribuent à la diversité des collectivités et accélèrent notre croissance économique collective », explique Greg Grice, vice-président directeur, Services financiers à l'entreprise, RBC. C'est pourquoi nous sommes fiers d'offrir des solutions de financement équitables et inclusives, comme le prêt à l'entreprise aux entrepreneurs noirs RBC, qui tiennent compte des besoins des entrepreneurs noirs pour les aider à démarrer et à faire croître leur entreprise. »

Le prêt aux entrepreneurs noirs RBC s'inscrit dans l'engagement de 100 millions de dollars sur cinq ans que RBC a pris en juillet 2020 pour soutenir la prospérité et la croissance des entrepreneurs noirs, lequel engagement a mené à la création du Programme pour les entrepreneurs noirs RBC. Ce programme s'appuie sur trois principaux piliers pour aider les entrepreneurs noirs à démarrer, à gérer et à faire croître leur entreprise : faciliter l'accès au capital ; donner accès à un réseau d'experts, de mentors et de ressources commerciales ; réunir des leaders communautaires dans un effort concret pour souligner et favoriser la croissance des entreprises de propriété noire.

« La vigueur de notre économie et la réalisation du plein potentiel de communautés confrontées à d'importantes barrières reposent sur l'accès équitable au capital de financement par tous les entrepreneurs, soutient Mark Beckles, vice-président, Innovation et impact sociaux, RBC. Le prêt aux entrepreneurs noirs RBC aidera à stimuler l'entrepreneuriat des communautés noires partout au Canada et concrétisera l'engagement de RBC à lutter contre le racisme systémique par l'autonomisation des collectivités. »

Accroître le soutien de RBC aux jeunes entreprises de propriété noire et aux jeunes entrepreneurs noirs

Cette solution est un complément aux ressources et investissements existants de la banque pour soutenir la croissance des entrepreneurs noirs au Canada.

En mars 2021, RBC a lancé le Programme de démarrage pour les entrepreneur-e-s noir-e-s, un nouveau partenariat de financement avec Futurpreneur Canada. Dans le cadre de ce programme de financement, la banque s'est engagée à verser jusqu'à 40 millions de dollars sur cinq ans pour aider les jeunes entrepreneurs noirs âgés de 18 à 39 ans à démarrer et à faire croître leur entreprise. Grâce à cette initiative, les demandeurs admissibles peuvent obtenir du financement allant de 5 000 $ à 60 000 $ et ainsi que des conseils, du mentorat, des occasions de réseautage et des ressources commerciales afin de partir du bon pied.

En juin 2021, RBC a également investi un million de dollars dans Black Innovation Capital, un fonds de dix millions de dollars créé par Isaac Olowolafe Jr., fondateur de la Dream Legacy Foundation et de Dream Maker Ventures, pour soutenir la croissance d'entreprises canadiennes de technologie en phase de prédémarrage et de démarrage dirigées par des entrepreneurs noirs. Le fonds, qui est financièrement soutenu par BDC Capital, est un partenariat entre l'incubateur de jeunes entreprises Digital Media Zone (DMZ) et le Black Innovation Program (BIP), également fondé par Isaac Olowolafe Jr. Dans le cadre de son investissement dans le fonds Black Innovation Capital, RBC s'engage également à donner accès à des experts et à offrir des conseils personnalisés pour aider les entrepreneurs noirs à lancer et à développer leurs entreprises technologiques.

« Trop souvent, les entrepreneurs noirs manquent de financement et de soutien, ce qui se traduit par une sous-exploitation du potentiel de créativité qui pourrait contribuer à la prospérité économique de tous les Canadiens, souligne Isaac Olowolafe Jr. Le soutien financier que nous offrons par l'entremise du fonds est une première étape essentielle pour combler ce fossé en entrepreneuriat, permettant à des centaines d'entrepreneurs en herbe de se lancer en affaires. »

RBC croit que sa raison d'être, contribuer à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités, est au cœur de son identité d'entreprise et que cette raison d'être ne peut se réaliser que si tous ont les mêmes chances d'exploiter pleinement leur potentiel. RBC a pour objectif de créer un avenir plus équitable, d'éliminer les préjugés et les barrières, et de permettre aux Noirs, Autochtones ou personnes de couleur de prospérer.

« Ces initiatives s'inscrivent toutes dans le Plan d'action de lutte au racisme systémique RBC. Ce ne sont là que quelques exemples de gestes concrets que nous posons pour donner suite à nos engagements et investir dans le potentiel des entrepreneurs noirs au Canada », ajoute M. Grice.

Pour en savoir plus sur l'objectif de RBC d'intégrer les principes de la diversité et de l'inclusion dans son approche auprès des clients, des employés et des collectivités, visitez le www.rbc.com/diversite-inclusion.

Pour obtenir des détails sur le prêt, l'admissibilité et la procédure de demande, adressez-vous à un conseiller RBC ou rendez-vous au www.rbcroyalbank.com/fr/entreprises/conseils/entrepreneurnoir.html.

