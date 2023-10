Une nouvelle intégration entre Atouts paiements RBCMC et Xero permettra à un plus grand nombre de propriétaires d'entreprise de bénéficier d'une solution de rapprochements comptables automatisés et de paiements numériques, conçue pour réaliser d'importantes économies de temps et d'argent.

TORONTO, le 12 oct. 2023 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RBC) et Xero, la plateforme mondiale destinée aux petites entreprises, ont annoncé aujourd'hui une intégration qui permettra aux entreprises clientes de synchroniser leur compte Atouts paiements RBCMC avec Xero afin de simplifier et d'automatiser les paiements aux fournisseurs du monde entier.

Atouts paiements RBCMC est une plateforme de paiement qui permet aux entreprises de combiner plusieurs sources d'approvisionnement en fonds, peu importe la banque ou le type de compte du client, de payer leurs fournisseurs en utilisant le mode de paiement de leur choix, et de bénéficier d'outils plus souples pour la gestion de leur fonds de roulement. Les entreprises canadiennes qui utilisent Xero pourront désormais importer les détails des factures autorisées dans Atouts paiements RBCMC, financer et payer leurs fournisseurs selon la méthode choisie, et comptabiliser automatiquement l'écriture de journal de rapprochement dans Xero une fois celui-ci fait.

Par conséquent, les entreprises seront en mesure d'automatiser leur processus de paiement et de gérer leur flux de paiements à partir d'un seul endroit, ce qui pourrait accroître l'efficacité et les économies réalisées. Grâce à l'accès aux données sur les flux de trésorerie, les propriétaires d'entreprise n'ont plus besoin d'attendre les relevés de fin de mois et peuvent simplifier efficacement les processus pour améliorer l'administration financière dans son ensemble.

« Adopter les plus récentes solutions et technologies de paiement numérique est l'une des priorités connaissant la croissance la plus rapide pour les petites entreprises qui cherchent de plus en plus des moyens novateurs de simplifier la gestion de leurs paiements et de combler plus rapidement leurs besoins en termes de paiement tout en maximisant leur flux de trésorerie », affirme Lisa Lansdowne-Higgins, première vice-présidente, Transformation organisationnelle et dépôts d'entreprise, RBC. « Nous sommes heureux de vous présenter l'intégration des plateformes Atouts paiements RBCMC et Xero, qui permet aux propriétaires d'entreprise de tirer parti du rapprochement automatisé et des paiements numériques, tout en réalisant d'importantes économies en temps et en argent. »

« La capacité de payer les factures des fournisseurs est un élément crucial de la gestion des activités courantes. L'intégration d'Atouts paiements RBCMC simplifiera l'expérience du paiement de factures, permettra aux petites entreprises d'accéder à des modes de paiement rentables et d'obtenir un portrait à jour de leurs liquidités afin qu'elles puissent prendre de meilleures décisions d'affaires », affirme Faye Pang, Canada directrice nationale, Xero.

La connexion à la plateforme de Xero n'est qu'une des nombreuses façons dont RBC offre une valeur ajoutée au-delà des services bancaires traditionnels et soutient les propriétaires d'entreprise à chaque étape de leur parcours entrepreneurial. En tant que clientes de RBC, les entreprises ont accès à des offres et à des solutions exclusives qui les aident à simplifier leurs opérations et à économiser temps et argent, qu'elles s'enregistrent ou se constituent en société au moyen d'Ownr, ou qu'elles intègrent une gamme de services de commerce électronique et de solutions de paiement avec Moneris, ou qu'elles recherchent des talents avec Indeed -- le plus important site de recherche d'emploi au Canada -- ou qu'elles recherchent plutôt à obtenir une connaissance du client et à connaître les tendances du marché en temps réel pour trouver leur prochain marché en croissance avec l'outil Avantages Perspectives RBCMC pour la petite entreprise. Communiquez avec votre conseiller RBC pour en savoir plus sur nos services au-delà des services bancaires.

RBC s'est également vue décerner le prix du meilleur fournisseur de gestion de trésorerie au Canada 2023 par le magazine Global Finance pour avoir été à l'avant-garde du marché en proposant des solutions de paiement novatrices comme le service Atouts paiements RBCMC.

L'intégration d'Atouts paiements RBCMC est maintenant offerte aux clients de Xero qui cherchent à transformer la façon dont leurs comptes fournisseurs sont traités. Les abonnés actuels d'Atouts paiements RBCMC qui ont des comptes Xero peuvent synchroniser leurs comptes fournisseurs et les détails des factures directement à partir de leur tableau de bord d'Atouts paiements RBC.

Cliquez ici pour en savoir plus https://apps.xero.com/ca/app/rbc-payedge.

