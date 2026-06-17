RBC et Live Nation Canada lancent l'échange de points Avion Récompenses pour des événements Ticketmaster au Canada

Les membres Avion Récompenses peuvent maintenant échanger leurs points Avion contre des billets de spectacle sur Ticketmaster.ca, une nouvelle façon de payer pour les plus grands événements au Canada.

TORONTO, le 17 juin 2026 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RBC) et Live Nation Canada ont annoncé aujourd'hui que les membres du programme Avion Récompenses peuvent maintenant échanger leurs points Avion contre des billets pour des milliers d'événements en direct partout au pays sur Ticketmaster.ca. Cette offre permet de consolider la relation entre le plus important programme de fidélisation au Canada et un chef de file du divertissement sur scène, offrant un accès continu aux artistes et aux spectacles que les Canadiens aiment.

Comment fonctionne l'échange de points Avion Récompenses

Les membres Avion Récompenses peuvent maintenant lier leur compte à Ticketmaster.ca et utiliser leurs points Avion pour acheter des billets pour des événements admissibles*. Les membres peuvent échanger pour aussi peu que 0,01 $ ou jusqu'à 500 $ en points Avion par jour pour payer leurs achats admissibles de billets, sans frais d'échange supplémentaires. Que ce soit en utilisant des points Avion pour couvrir le prix total du billet ou en combinant les points avec un autre mode de paiement, les membres ont toute la souplesse voulue et le plein contrôle de la façon dont ils achètent des billets pour des événements en direct.

« Ce partenariat enrichit la façon dont nos membres profitent de leurs récompenses, explique Vinita Savani, vice-présidente directrice, Cartes et fidélisation, RBC. En liant directement le site Avion Récompenses à Ticketmaster.ca, nous offrons un accès fluide aux plus grands concerts, festivals et événements en direct au Canada. Cette initiative renforce notre offre de récompenses et apporte une valeur réelle et concrète à des millions de Canadiens. »

Un engagement commun en faveur des concerts en direct au Canada

Cette intégration s'appuie sur le soutien de longue date de RBC pour la musique grâce à sa plateforme RBCxMusique, qui permet aux amateurs d'accéder plus facilement à la musique qu'ils aiment grâce à des billets, à des surclassements et à des avantages exclusifs offerts aux clients de RBC.

RBC a récemment élargi son partenariat avec Live Nation Canada avec le lancement de l'Amphithéâtre RBC, ce qui donne encore plus d'occasions aux Canadiens de vivre une expérience de divertissement de calibre mondial. La soirée d'inauguration a eu lieu le 21 mai 2026, mettant en vedette le groupe Imagine Dragons, lauréat d'un prix Grammy.

« Nous sommes ravis de nous associer à RBC pour offrir à un plus grand nombre de Canadiens les événements en direct mettant en vedette les artistes qu'ils apprécient, déclare Melissa Bubb-Clarke, cheffe, Marchés commerciaux, Live Nation Canada. En rendant possible pour les membres Avion Récompenses d'échanger leurs points contre des billets sur le site Ticketmaster.ca, nous permettons aux fans de profiter plus facilement que jamais de concerts exceptionnels tout en tirant pleinement parti de leur programme de fidélisation. »

Fonctionnement et admissibilité

Les membres Avion Récompenses peuvent commencer à utiliser leurs points Avion pour acheter des billets pour des événements admissibles* sur Ticketmaster.ca en suivant les étapes simples ci-dessous :

Rendez-vous à avionrewards.com/fr/ticketmaster-ca pour savoir comment lier votre compte Avion Récompenses à Ticketmaster Canada. Parcourez les milliers d'événements admissibles* sur le site Ticketmaster.ca ou l'appli Ticketmaster Canada. À la caisse, choisissez le nombre de points Avion que vous souhaitez échanger, puis terminez votre achat.

Tous les membres Avion Récompenses sont admissibles**. Les points Avion peuvent être échangés contre des billets standards (non destinés à la revente) vendus directement sur le site Ticketmaster.ca, ce qui permet aux membres d'assister à des concerts, à des festivals et à des événements en direct mettant en vedette les plus grands noms du divertissement. Vous trouverez la liste complète des comptes admissibles et des conditions à avionrewards.com/ticketmaster-ca/terms

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 101 000+ employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié, axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 19 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse rbc.com.‎

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus, allez à rbc.com/lesgensetlaplanete.

À propos d'Avion Récompenses

Programme de fidélisation et plateforme d'engagement des consommateurs, Avion Récompenses permet aux Canadiens d'économiser lorsqu'ils font des achats, ainsi que d'accumuler et d'échanger des points contre des articles courants, des récompenses attrayantes et des expériences uniques. Son assistant de magasinage exclusif, AchatsExtra Avion Récompenses, permet aux membres d'accéder aux offres de manière transparente, ce qui leur fait épargner temps et argent à l'endroit même où ils magasinent en ligne. Comptant parmi les plus importants fournisseurs de services de voyage au Canada, Avion Récompenses offre à ses membres des réservations de billets d'avion avec la compagnie aérienne, le vol et le départ de leur choix.

À propos de Live Nation Entertainment

Live Nation Entertainment (NYSE : LLV) est la plus importante société de divertissement en direct composée de chefs de file mondiaux : Ticketmaster, Live Nation Concerts et Live Nation Sponsorship. Pour en savoir plus, allez à www.livenationentertainment.com.

Pour obtenir un complément d'information, veuillez joindre :

Matt Trocchi, RBC

Tonisha Bath, Live Nation Canada

* La plupart des événements sur Ticketmaster.ca donnent droit à l'échange de points Avion, sous réserve de la disponibilité et des exclusions. Les points Avion ne peuvent pas être échangés contre des billets de revente vérifiés sur Ticketmaster.ca. Ticketmaster se réserve le droit de suspendre, à sa discrétion, le programme de paiement avec des points d'Avion Récompenses et de Ticketmaster.ca pour certains événements en direct. L'option d'échange de points Avion au moment de passer à la caisse ne s'affichera que pour les événements admissibles.

** Pour participer au programme Payer avec des points d'Avion Récompenses et de Ticketmaster.ca, vous devez i) détenir un compte Avion Récompenses admissible auprès de la Banque Royale du Canada (voir la liste complète des comptes admissibles à avionrewards.com/ticketmaster-ca/terms ; ii) détenir un compte Ticketmaster.ca ; iii) lier vos comptes Avion Récompenses et Ticketmaster.ca ; et iv) accepter les conditions du programme Payer avec des points d'Avion Récompenses et de Ticketmaster.ca.

SOURCE RBC Banque Royale